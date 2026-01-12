El presidente de la República, José Jerí, se reunió este lunes con el gremio de transportistas en las instalaciones de la empresa Santa Catalina, en San Juan de Lurigancho, donde anunció que a más tardar el sábado se publicará la ley de seguridad pública junto con el nuevo Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, en respuesta al incremento de la violencia y las extorsiones contra el sector transporte.

“La Ley 32490, prefiero llamarla así, el día sábado como máximo tenemos que tenerla ya publicada en El Peruano. Es un compromiso que estamos asumiendo, porque haynque hacer un mea culpa ya que nos hemos demorado más de la cuenta para que el reglamento sea viable”, dijo a la prensa.

“En un principio es un tema de respuestas a las extorsiones, reglamentación de pasajeros en las motos y otros temas complementarios con ministerios”, acotó el jefe de Estado.

La reunión tuvo como objetivo principal abordar el aumento de ataques y casos de extorsión a unidades de transporte, especialmente en zonas como Jicamarca, Manchay y Santa Anita, donde los conductores han sido blanco de organizaciones criminales dedicadas al sicariato.

Durante el encuentro, los transportistas denunciaron una protección policial desigual, indicando que mientras algunas empresas cuentan con patrullaje permanente, otras deben asumir elevados costos en seguridad privada. El gremio exigió un plan de seguridad claro, equitativo y sin discriminaciones según el tamaño de la empresa o la ruta.

Ley de seguridad pública

Anteriormente, Jerí precisó que la ley de seguridad pública se integrará al nuevo Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, el cual servirá como una hoja de ruta progresiva para fortalecer la prevención y el combate del crimen organizado. Indicó que este documento ha sido diseñado para ser implementado tanto por el actual gobierno como por la próxima administración.

Además, sostuvo que el plan busca construir un país más seguro a través de una estrategia articulada entre distintas entidades del Estado.

Paro de transportistas convocado para el 15 de enero

Como se recuerda, la Corporación Nacional de Empresas de Transporte anunció un paro de transportistas para el próximo 15 de enero, como respuesta a los recientes atentados y asesinatos de choferes en Lima y Callao. El presidente de CONET Perú, Julio Rau Rau, afirmó que la medida busca presionar al Ejecutivo para la adopción de reformas legales inmediatas y el endurecimiento de las penas contra las organizaciones criminales.

Anuncian nuevo paro de transportistas para el 15 de enero.

La convocatoria al paro se da en un contexto de alta violencia, ya que solo en la primera semana de 2026 se han registrado más de 10 asesinatos en Lima, todos bajo la modalidad de sicariato. Asimismo, las cifras oficiales indican que en 2025 se contabilizaron 2.226 homicidios a nivel nacional, un 7 % más que en 2024, siendo el sector transporte uno de los más golpeados por la criminalidad.