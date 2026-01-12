La Municipalidad de Miraflores inició el proceso para la venta del Mercado N.º 1 de Surquillo, un inmueble con más de ocho décadas de historia que permanece cerrado desde el 2023 por observaciones sanitarias. La medida ha generado cuestionamientos debido a que el recinto se encuentra ubicado dentro del territorio del distrito de Surquillo.

De acuerdo con lo difundido en 24 Horas, el predio, de aproximadamente 4 mil metros cuadrados, figura inscrito a nombre de la comuna miraflorina, lo que sustenta la decisión de avanzar con una subasta pública. El valor referencial del inmueble bordea los 12 millones de dólares.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

Según el citado medio, desde Miraflores se sostiene que la venta no modificaría la naturaleza del espacio ni su función como centro de abasto, ya que el futuro propietario deberá mantener el uso del inmueble como mercado.

Desde la Municipalidad de Surquillo, en tanto, la posición es de rechazo. Su alcaldesa, Cintia Loayza, advirtió que la eventual transferencia del mercado afectaría los intereses del distrito y señaló que se evalúan acciones frente al proceso.

Los comerciantes, por su parte, continúan a la espera de una solución definitiva. Tras la clausura del recinto, muchos operan en espacios temporales y esperan que cualquier cambio en la propiedad contemple su retorno al mercado.

La posición legal de Miraflores

El gerente de Asesoría Jurídica de la Municipalidad de Miraflores, Lino de la Barrera, sostuvo en declaraciones a 24 Horas que el Mercado N.º 1 pertenece a dicha comuna y explicó el origen de su titularidad.

“El mercado número uno es de propiedad de Miraflores. Propiedades que fueron compradas con dinero de los contribuyentes de Miraflores cuando Miraflores llegaba hasta ese lugar. Luego, políticamente, se crearon los distritos y estas propiedades de Miraflores quedaron situadas dentro del espacio territorial de Surquillo”, afirmó.