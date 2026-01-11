Desde hoy y hasta el viernes 16 de enero se registrarán oleajes de ligera a moderada intensidad en todo el litoral peruano, según el pronóstico de la Dirección de Hidrografía y Navegación (Dihidronav) de la Marina de Guerra del Perú, que emitió el Aviso Especial N.° 001 sobre las condiciones marítimas.

De acuerdo con el reporte, en el litoral norte se prevé oleaje ligero desde la tarde del domingo 11 de enero, el cual se incrementará a moderado durante la tarde del lunes 12. Posteriormente, las condiciones disminuirán a oleaje ligero desde la mañana del martes 14.

Dihidronav alerta oleajes en la costa peruana hasta el 16 de enero. (Foto: Andina)

En el litoral centro, que comprende el tramo desde el sur de Salaverry hasta el Callao y desde el Callao hasta San Juan de Marcona, se espera oleaje ligero a partir de la tarde del lunes 12 de enero. Este fenómeno aumentará a moderado desde la mañana del martes 13 y volverá a disminuir a ligero durante la mañana del miércoles 14.

En tanto, para el litoral sur del país se pronostican condiciones normales durante el periodo de vigencia del aviso, sin afectaciones significativas asociadas al oleaje.

Oleajes afectarán la costa norte y centro durante la próxima semana. (Foto: Andina)

Ante este escenario, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) exhortó a las autoridades regionales y locales a orientar a la población sobre medidas preventivas, a fin de evitar accidentes y daños personales o materiales. Asimismo, recomendó suspender actividades portuarias, de pesca, deportivas y recreativas, además de asegurar las embarcaciones o retirar las flotas pequeñas hacia tierra firme.

El monitoreo de la situación se realiza de manera permanente a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), en coordinación con las oficinas de Gestión del Riesgo de Desastres y la Dihidronav.