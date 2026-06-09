Resumen

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Barranco: lobo marino herido volvió al mar luego de generar preocupación entre vecinos y deportistas. Foto: Captura de video/CanalN
Barranco: lobo marino herido volvió al mar luego de generar preocupación entre vecinos y deportistas. Foto: Captura de video/CanalN
Por Redacción EC

Momentos de tensión y preocupación se vivieron en la Costa Verde de Barranco luego de que un lobo marino fuera hallado varado y con aparentes lesiones cerca de la playa Los Yuyos. Tras varias horas de observación y monitoreo, el animal logró reincorporarse y regresar al mar por sus propios medios. La presencia del mamífero marino llamó la atención de las personas que transitaban por la zona, quienes alertaron a los especialistas inmediatamente.

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