Momentos de tensión y preocupación se vivieron en la Costa Verde de Barranco luego de que un lobo marino fuera hallado varado y con aparentes lesiones cerca de la playa Los Yuyos. Tras varias horas de observación y monitoreo, el animal logró reincorporarse y regresar al mar por sus propios medios. La presencia del mamífero marino llamó la atención de las personas que transitaban por la zona, quienes alertaron a los especialistas inmediatamente.

De acuerdo con los reportes, el animal mostraba señales de afectación física. En los alrededores se observaron manchas de sangre y rastros dejados durante sus intentos por desplazarse. Además, uno de sus ojos permanecía parcialmente cerrado. Debido a sus heridas y a las características del terreno, el ejemplar tenía dificultades para retornar al océano sin ayuda.

Tras horas de incertidumbre, lobo marino herido consiguió regresar al mar en Barranco. Foto: Captura de video/CanalN

Vecinos alertaron a Serfor y al serenazgo de Barranco

Ante la situación, ciudadanos reportaron el caso al Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) y al serenazgo de Barranco.

Inicialmente, algunos vecinos señalaron dificultades para establecer comunicación con la entidad encargada de la fauna silvestre. Sin embargo, posteriormente se confirmó que la alerta había sido recibida y que personal especializado se dirigía a la zona para realizar la evaluación correspondiente.

Asimismo, agentes del serenazgo acudieron al lugar y realizaron coordinaciones para agilizar la atención del caso.

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La presencia del lobo marino atrajo a numerosos curiosos. Algunas personas intentaron ayudarlo echándole agua para mantenerlo hidratado, mientras que otras recomendaron mantener una distancia prudente para evitar generarle estrés adicional.

¿Qué habría provocado que el lobo marino terminara fuera de su hábitat?

Aunque las causas exactas aún no han sido determinadas, algunos ciudadanos señalaron que el reciente oleaje anómalo registrado en el litoral peruano podría haber influido en la aparición del animal fuera de su entorno habitual.

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Agentes de la Policía acudieron al lugar donde se encuentra varado el lobo marino, en la playa Los Yuyos en la Costa Verde de Barranco



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No obstante, serán los especialistas quienes deberán establecer si las lesiones observadas guardan relación con el fuerte movimiento del mar, algún accidente previo o una condición de salud específica.

Después de varios intentos, el lobo marino finalmente consiguió reincorporarse y retornar al océano sin necesidad de ser trasladado, mientras era vigilado por personas que permanecían atentas a su estado.