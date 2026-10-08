La Municipalidad de Barranco informó que la empresa Fanista Flit Perú no presentó ninguna solicitud para obtener la autorización del espectáculo de drones programado para este jueves 8 de octubre en la Costa Verde, que preveía el vuelo de 150 aeronaves no tripuladas como homenaje al grupo surcoreano BTS.

El espectáculo, promocionado por el ARMY como un tributo de bienvenida, estaba previsto para las 8:00 p. m. y tendría una duración de 12 minutos, con un despliegue de luces LED a una altura de entre 100 y 120 metros para proyectar en el cielo el logotipo de BTS, las siluetas de sus integrantes y mensajes alusivos a sus conciertos en el Estadio San Marcos.

Por otro lado, a través de un comunicado oficial, el municipio de Barranco aclaró que los permisos otorgados por otras entidades del Estado no excluyen del cumplimiento de las normativas distritales.

“Cualquier autorización del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) relacionada con el vuelo u operación de drones no sustituye la autorización municipal requerida para realizar un evento o generar una concentración de personas”, precisó la comuna.

En su pronunciamiento, el municipio también advirtió que el Barranco Tennis Club (BTC), lugar elegido para el despegue de los equipos, se encuentra clausurado por no contar con un Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE) vigente.

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Por ello, señaló que el recinto “no se encuentra habilitado para realizar, promover o comprometer sus instalaciones para actividades que impliquen concentración de personas o sobrevuelos asociados a un evento”.

Días previos a la advertencia municipal, la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) del MTC había otorgado el permiso para la operación en el espacio aéreo tras evaluar la acreditación de los pilotos, el registro de las naves y la póliza de seguro de responsabilidad civil.

@latinanoticias En Miraflores, vecinos, transeúntes y fans reclaman por el cierre del Puente de la Paz y de la ciclovía por el evento de drones de BTS, programado para las 8:00 p.m. en la Costa Verde. Frente a las quejas, las autoridades explicaron que la vía fue cerrada para evitar aglomeraciones en medio del puente que puedan afectar el soporte de la estructura y la seguridad de los presentes. ♬ sonido original - Latina Noticias

Pese a que el público buscaba ver el espectáculo desde el Parque Bicentenario y el Puente de la Paz, Latina Noticias reportó que policías y serenos de Miraflores bloquearon el acceso al puente. Por su parte, la Municipalidad de Barranco anunció acciones para evitar incidentes con los asistentes.

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