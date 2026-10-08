BTS se presentó el 7 de octubre en el Estadio San Marcos y volverá a hacerlo este 8 y 9 como parte de su gira ‘Arirang’. | Foto: Kiara Pérez / capturados con el OPPO Find X9 Pro
BTS se presentó el 7 de octubre en el Estadio San Marcos y volverá a hacerlo este 8 y 9 como parte de su gira ‘Arirang’. | Foto: Kiara Pérez / capturados con el OPPO Find X9 Pro
Por Redacción EC

La Municipalidad de Barranco informó que la empresa Fanista Flit Perú no presentó ninguna solicitud para obtener la autorización del espectáculo de drones programado para este jueves 8 de octubre en la Costa Verde, que preveía el vuelo de 150 aeronaves no tripuladas como homenaje al grupo surcoreano BTS.

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