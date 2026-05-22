El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) emitió una serie de recomendaciones preventivas ante la ocurrencia de oleaje de ligera intensidad que afectará diversos sectores del litoral peruano entre el sábado 23 y el martes 26 de mayo.

La alerta se basa en el Aviso Especial N.° 020 elaborado por la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú, entidad encargada del monitoreo de las condiciones marítimas en el país.

Según el pronóstico oficial, el oleaje ligero llegará al litoral norte y centro, desde Salaverry hasta el Callao, durante la mañana del domingo 24 de mayo. En tanto, desde el Callao hasta San Juan de Marcona, así como en el litoral sur, el fenómeno se presentaría desde la noche del sábado 23 de mayo.

Las autoridades indicaron que este tipo de eventos marítimos puede generar riesgos para pescadores, embarcaciones pequeñas y personas que realizan actividades recreativas cerca del mar.

INDECI pide evitar actividades en playas y puertos

Frente a esta situación, el INDECI exhortó a las autoridades regionales y locales a orientar a la población sobre las medidas de protección necesarias para evitar accidentes y daños materiales. Asimismo, recomendó suspender temporalmente las actividades portuarias y de pesca, además de asegurar las embarcaciones o trasladar las flotas menores hacia zonas seguras en tierra firme.

La institución también aconsejó evitar actividades deportivas y recreativas en las playas mientras dure el oleaje, así como no realizar campamentos cerca del litoral.

Oleajes anómalos en la costa peruana Foto: ANDINA

Por su parte, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) informó que mantiene el monitoreo permanente de los departamentos costeros en coordinación con las oficinas de Gestión del Riesgo de Desastres y la Dirección de Hidrografía y Navegación.