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Playas de Barranca son cerradas por oleaje de moderada a fuerte intensidad. (Foto: Referencial/Andina)
Playas de Barranca son cerradas por oleaje de moderada a fuerte intensidad. (Foto: Referencial/Andina)
Por Redacción EC

El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) emitió una serie de recomendaciones preventivas ante la ocurrencia de oleaje de ligera intensidad que afectará diversos sectores del litoral peruano entre el sábado 23 y el martes 26 de mayo.

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