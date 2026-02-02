COEN advierte riesgo de desbordes e inundaciones por aumento del caudal de ríos

Las intensas lluvias registradas durante el fin de semana en gran parte del país provocaron el incremento del caudal de varios ríos, algunos de los cuales alcanzaron el umbral hidrológico rojo, lo que eleva el riesgo de desbordes e inundaciones en diversas localidades, informó el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN).

Uno de los casos más críticos se presenta en la región Ica. El COEN reportó que el río Pisco registró en la madrugada de hoy lunes 2 de febrero un caudal de 272.3 metros cúbicos por segundo, alrededor de las 04:00 horas, en la estación hidrológica Letrayoc, ubicada en la provincia de Pisco. Horas antes, a las 22:00 del domingo 1 de febrero, el mismo afluente alcanzó un pico de 335.38 metros cúbicos por segundo.

Ante esta situación, el organismo de emergencia advirtió que las potenciales áreas de afectación serían los centros poblados de Quinga, La Quinga Chica, Chunchanga, La Llama, Huaya Chica, Pariahuana Alto, Parihuana Bajo, Chanchamayo, Casa Blanca y Letrayoc.

Un escenario similar se observa en la provincia de Cañete, en la región Lima, donde el río Cañete alcanzó a las 00:00 horas de hoy lunes un caudal de 180.33 metros cúbicos por segundo en la estación hidrológica Socsi, ubicándose en el umbral hidrológico naranja. Las zonas que podrían verse afectadas por un eventual desborde son los centros poblados de Socsi, Pinta, El Monte y Santa Sofía.

En la región Cajamarca, el río Crisnejas registró a las 05:00 horas de hoy un caudal de 314.23 metros cúbicos por segundo en la estación Puente Crisnejas, lo que lo ubicó en el umbral hidrológico rojo. Las posibles áreas de impacto incluyen Aguas Calientes, La Grama, Huayo, El Huayo, Carretas Olivo, Victoria y Santa Rosa. Previamente, a las 04:00 horas, el mismo río se encontraba en umbral naranja con un caudal de 275.77 metros cúbicos por segundo.

Asimismo, el COEN informó que el río Marañón, en la región Amazonas, registró un nivel de 10.13 metros a las 05:00 horas de hoy en la estación hidrológica Puente Salinas Amojao, situándose en el umbral naranja, con riesgo potencial para el centro poblado de El Muyo.

Finalmente, el domingo 1 de febrero, el río Huallaga alcanzó un nivel de 3.48 metros en la estación hidrológica Tingo María, en la región Huánuco, también dentro del umbral naranja.

Las localidades que podrían verse afectadas son Tingo María, Capitán Manuel Arellano (Afilador), Jacintillo, Mapresa, Naranjillo, Barbascal, Río Oro–Melitón Carbajal, Gervacio Santillana, Puente Prado, Puente Pérez y Las Palmas.

