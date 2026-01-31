Minsa activa alerta epidemiológica nacional por sarampión y poliomielitis

Escuchar
Minsa en alerta por riesgo de reaparición de sarampión y polio. (Foto: Andina)

Por Redacción EC

El Ministerio de Salud (Minsa), a través del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC Perú), declaró una alerta epidemiológica nacional debido al alto riesgo de ingreso y propagación del sarampión y la poliomielitis en el territorio peruano, enfermedades altamente contagiosas que afectan principalmente a la población infantil.

