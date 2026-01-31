El Ministerio de Salud (Minsa), a través del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC Perú), declaró una alerta epidemiológica nacional debido al alto riesgo de ingreso y propagación del sarampión y la poliomielitis en el territorio peruano, enfermedades altamente contagiosas que afectan principalmente a la población infantil.

La alerta tiene como objetivo preparar y reforzar la capacidad de respuesta de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPRESS), tanto públicas como privadas, a fin de intensificar las acciones de prevención y control, con especial énfasis en las actividades de vacunación y en la vigilancia epidemiológica a nivel nacional.

Minsa activa alerta epidemiológica nacional por sarampión y poliomielitis

Según el CDC Perú, el sarampión continúa representando un desafío significativo para la salud pública mundial, pese a la existencia de una vacuna eficaz y segura desde la década de 1960. Su elevada transmisibilidad, con un número reproductivo básico estimado entre 12 y 18, permite que un solo caso pueda infectar hasta nueve de cada diez personas no inmunizadas expuestas al virus.

Durante el año 2025, a nivel global, 179 países notificaron 247 623 casos confirmados de sarampión. En la Región de las Américas se reportaron 14 504 casos, lo que representa un incremento de aproximadamente 30 veces en comparación con el año anterior. El 94 % de estos casos se concentró en México, Canadá y Estados Unidos, mientras que en Sudamérica, Bolivia registró el mayor número de contagios confirmados.

El 10 de noviembre de 2025, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) informó que la Región de las Américas perdió su estatus de región libre de transmisión endémica de sarampión, debido a la transmisión sostenida del virus por más de 12 meses en Canadá. No obstante, la OPS precisó que el resto de países del continente, incluido el Perú, mantiene de manera individual su estatus de eliminación.

En cuanto a la poliomielitis, el CDC Perú recordó que se trata de una enfermedad infecciosa extremadamente contagiosa causada por el poliovirus, que afecta principalmente el sistema nervioso y puede provocar parálisis flácida aguda en los casos más graves. La transmisión ocurre principalmente por la vía fecal-oral y, aunque la mayoría de infecciones son asintomáticas o leves, estas constituyen la principal fuente de diseminación del virus.

Las autoridades sanitarias exhortan a los servicios de salud públicos y privados a intensificar las medidas de prevención y control.. (Foto: Andina)

Actualmente, el poliovirus salvaje tipo 1 es el único serotipo en circulación a nivel mundial y permanece endémico en Afganistán y Pakistán, tras la erradicación de los tipos 2 y 3. Además, las autoridades sanitarias advierten sobre el riesgo de aparición de variantes circulantes derivadas de la vacuna (cVDPV) en contextos de baja cobertura de inmunización, lo que refuerza la importancia de mantener esquemas de vacunación completos.

Ante este escenario, el Minsa exhortó a los establecimientos de salud a fortalecer la vigilancia epidemiológica, asegurar altas coberturas de vacunación y notificar oportunamente cualquier caso sospechoso, con el fin de proteger la salud pública y prevenir la reintroducción de estas enfermedades en el país.

