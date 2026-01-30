INPE: reo es hallado muerto dentro de su celda en penal de Challapalca

Escuchar
El reo cumplía en Challapalca condena por los delitos de robo agravado y asociación ilícita para delinquir. Foto: GEC

Por Redacción EC

A través de un comunicado, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) confirmó la muerte del interno C.J.M.J., quien cumplía condena por los delitos de robo agravado y asociación ilícita para delinquir, en el penal de Challapalca, región Tacna.

