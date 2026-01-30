INPE: reo es hallado muerto dentro de su celda en penal de Challapalca

A través de un comunicado, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) confirmó la muerte del interno C.J.M.J., quien cumplía condena por los delitos de robo agravado y asociación ilícita para delinquir, en el penal de Challapalca, región Tacna.

El reo fue hallado a las 2:10 p. m. del jueves, 29 de enero, “en estado de inconsciencia al interior de su celda”.

De inmediato, el INPE activó todos los protocolos de seguridad y se procedió al aislamiento de la zona. “El personal de salud del área de tópico del recinto penitenciario se apersonó al lugar, constatando que el interno ya no presentaba signos vitales”, refirió en el escrito.

Investigan muerte de reo

A fin de que “se realicen las diligencias correspondientes”, el INPE indicó que notificó el hecho a la Policía Nacional del Perú (PNP) y al Ministerio Público (MP).

El ente adscrito al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh), sostuvo que “viene brindando todas las facilidades a las autoridades competentes para el desarrollo de las investigaciones conforme a ley”.

“El INPE reafirma que continúa redoblando esfuerzos para fortalecer el control, la seguridad y la vigilancia en los establecimientos penitenciarios a nivel nacional, en estricto cumplimiento de los protocolos y del marco normativo vigente”, finalizó.

¿Qué función cumple el INPE?

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE)es el organismo peruano encargado de administrar el sistema penitenciario, garantizando la seguridad, custodia y la resocialización de los internos. Sus funciones principales incluyen la ejecución de penas, el tratamiento penitenciario (educación, trabajo) para la reinserción social positiva de las personas privadas de su libertad, la gestión de cárceles y el traslado de reclusos a otros centros.