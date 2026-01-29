Escuchar
(2 min)
Costa peruana registrará lluvias de verano entre el 29 de enero y el 1 de febrero. (Foto: gob.pe)

Costa peruana registrará lluvias de verano entre el 29 de enero y el 1 de febrero. (Foto: gob.pe)

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Costa peruana registrará lluvias de verano entre el 29 de enero y el 1 de febrero. (Foto: gob.pe)
Costa peruana registrará lluvias de verano entre el 29 de enero y el 1 de febrero. (Foto: gob.pe)
Por Redacción EC

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) advirtió que en los próximos días se presentarán lluvias de verano en la costa del país, asociadas al aumento de la humedad y a condiciones atmosféricas favorables.

TE PUEDE INTERESAR

Costa peruana registrará lluvias de verano entre el 29 de enero y el 1 de febrero
Perú

Costa peruana registrará lluvias de verano entre el 29 de enero y el 1 de febrero

IGP-Último temblor en Perú HOY, 28 de enero: Sismos reportados, lugar, magnitud y más
Perú

IGP-Último temblor en Perú HOY, 28 de enero: Sismos reportados, lugar, magnitud y más

‘El Monstruo’ se muestra sonriente, con traje rojo, grilletes en manos y pies durante su arribo al Perú
Lima

‘El Monstruo’ se muestra sonriente, con traje rojo, grilletes en manos y pies durante su arribo al Perú

Ministro del Interior tras extradición de alias ‘El Monstruo’: “Esta captura no es producto del azar”
Lima

Ministro del Interior tras extradición de alias ‘El Monstruo’: “Esta captura no es producto del azar”