Costa peruana registrará lluvias de verano entre el 29 de enero y el 1 de febrero

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) advirtió que en los próximos días se presentarán lluvias de verano en la costa del país, asociadas al aumento de la humedad y a condiciones atmosféricas favorables.

Según el organismo adscrito al Ministerio del Ambiente, las precipitaciones se iniciarían entre la madrugada del 29 y 30 de enero en la costa sur, especialmente en Arequipa, Moquegua y Tacna.

En tanto, la costa centro y norte, que incluye regiones como Áncash, Lima, Ica, La Libertad, Lambayeque, Piura y Tumbes, registraría lluvias desde el 30 de enero hasta el 1 de febrero.

Especialistas del Senamhi explicaron que este escenario se debe al desplazamiento de nubosidad desde la sierra hacia el litoral, favorecido por la dirección de los vientos en niveles medios y altos de la atmósfera. Este comportamiento está relacionado con el Aviso Meteorológico N.° 027 sobre precipitaciones en la sierra.

Las lluvias se presentarían de manera intermitente y dispersa, sobre todo durante el atardecer, la noche y la madrugada. Además, el incremento de la nubosidad contribuiría a la normalización de las temperaturas, aunque el brillo solar sería variable y se mantendría la sensación de bochorno.

El Senamhi indicó que continuará con el monitoreo de las condiciones atmosféricas a nivel nacional y recomendó a la ciudadanía mantenerse informada a través de sus canales oficiales.