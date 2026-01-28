Ministro del Interior tras extradición de alias ‘El Monstruo’: “Esta captura no es producto del azar”

Tras cuatro meses de su captura, Erick Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’, líder de la organización criminal ‘Los Injertos del Cono Norte’, regresó al Perú para afrontar la justicia nacional. El ministro del Interior, Vicente Tiburcio Orbezo, destacó que esta operación es el resultado del trabajo coordinado entre países, en el marco de la lucha contra el crimen transnacional.

“Esta captura no es producto del azar, sino es el fruto de un trabajo profesional, de varios meses de inteligencia operativa, en estrecha coordinación con la policía de Paraguay. Esta articulación internacional es una clara muestra cuando los estados trabajan juntos el crimen no tiene espacio para la impunidad”, sostuvo el ministro tras un pronunciamiento a la prensa.

El titular de la cartera agradeció al Gobierno de Paraguay, así como a sus jueces, fiscales y policía nacional, por el esfuerzo conjunto que permitió que Moreno Hernández regresara al Perú a responder por los delitos que se le imputan, entre ellos secuestro, robo agravado, contra la seguridad y la vida.

Tiburcio enfatizó que ‘El Monstruo’ deberá responder a la justicia y aseguró que su extradición es un duro golpe al crimen y no será el último: “Que quede claro este mensaje para las organizaciones y bandas criminales, los vamos a ubicar y capturar. No hay frontera ni refugios donde puedan esconderse”.

Erick Moreno Hernández, alias 'El Monstruo', ya está en el Perú tras ser extraditado desde Paraguay | Foto: Policía Nacional

El extraditado llegó en una aeronave Antonov a la Dirección de Aviación Policial, en el Callao. Allí, el ministro Tiburcio ordenó que Moreno Hernández descendiera caminando al interior de las instalaciones.

En el evento estuvieron presentes el ministro de Justicia, Walter Martínez Laura, y el general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Óscar Arriola. Todo el recorrido fue monitoreado por el presidente de la República, José Jerí , desde la sede de la prefectura.

Posteriormente, Moreno Hernández fue trasladado a la carceleta de la Dircote, ubicada en la avenida España, en el Cercado de Lima.