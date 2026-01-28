General Óscar Arriola se pronuncia tras llegada de ‘El Monstruo’ al Perú

El general de la Policía Nacional del Perú (PNP) Óscar Arriola se pronunció en conferencia de prensa tras la llegada desde el Paraguay del criminal Erick Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’, quien fue extraditado y es acusado de ser presunto autor por los delitos de secuestro, robo agravado, contra la seguridad y la vida, entre otros.
TE PUEDE INTERESAR
- Metropolitano ampliará su servicio hacia las playas de Ancón desde este 31 de enero
- Así se vive la marcha blanca de desvíos por construcción de vía rápida Javier Prado | FOTOS
- PNP confirma a El Comercio que red de falsos colectiveros sigue detenida y espera decisión de la Fiscalía
- Indeci: 519 distritos en emergencia y 12 muertos por lluvias y deslizamientos
- Así quedó el bus del Metropolitano que impactó contra la base del puente en la estación México | FOTOS
Seguir temas