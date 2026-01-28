General Óscar Arriola se pronuncia tras llegada de ‘El Monstruo’ al Perú

El general de la Policía Nacional del Perú (PNP) Óscar Arriola se pronunció en conferencia de prensa tras la llegada desde el Paraguay del criminal Erick Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’, quien fue extraditado y es acusado de ser presunto autor por los delitos de secuestro, robo agravado, contra la seguridad y la vida, entre otros.

Arriola destacó y agradeció al jefe de la Policía de Paraguay, Carlos Benítez y al de la Interpol en dicho país, Julio Maldonado, por las acciones que permitieron la captura de ‘El Monstruo’.

Además, el alto mando de la PNP indicó que es el cierre de un capítulo preliminar del trabajo entre las policias peruana y paraguaya.

También apuntó a Moreno Hernández como cabecilla de ‘Los Injertos del Cono Norte’, organización criminal en la que su propia madre Martina Hernández está implicada. Como se recuerda, ella fue capturada por la Policía Nacional del Perú en un operativo conjunto en Lima, Ica y Callao.

Solicitud de extradición a Perú

El Ministerio Público peruano hizo tres solicitudes de extradición del prontuariado. Según información de la Fiscalía, la primera fue planteada por los delitos de secuestro y organización criminal, la segunda, por el delito de extorsión agravada; y la tercera, por robo agravado.

El traslado a territorio nacional se realizó a bordo de una aeronave Antonov de la Dirección de Aviación de la PNP, bajo estrictas medidas de seguridad. Hizo dos escalas, una en Bolivia y otra en la ciudad de Arequipa.

¿Dónde estará recluido ‘El Monstruo’?

El criminal será trasladado a la carceleta de la Dirección Contra el Crimen Organizado (Dircote), donde permanecerá recluido de manera temporal hasta que se determine el centro penitenciario al que será derivado.