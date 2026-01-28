‘El Monstruo’: jefe de Interpol señala que extradición fue “sin incidentes”

El jefe de la Interpol en Paraguay, Julio Maldonado, indicó que el traslado del criminal Erick Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’, al aeropuerto Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, en Asunción para su extradición al Perú se efectuó con total normalidad y no presentó “incidentes”.

La autoridad policial precisó que Moreno Hernández estuvo en todo momento aislado en una prisión de máxima seguridad.

Las autoridades lo identifican como el principal cabecilla de la organización criminal Los Injertos del Cono Norte. Foto: PNP

Durante la inspección médica legal, Maldonado precisó que el detenido manifestó su aprobación para la extradición pasiva hacia Perú y se mostró tranquilo, siendo declarado en condiciones de viajar.

Dos escalas antes de arribar al Perú

El avión que trasladará al país a alias ‘El Monstruo’ efectuará dos paradas previas: una en Cochabamba, Bolivia, y otra en Arequipa.

Su llegada está prevista alrededor de las 18:00 hora peruana. Foto: PNP

Dentro del territorio nacional, el detenido será sometido a un reconocimiento médico legal, siendo Arequipa la parada. En Cochabamba se hizo una detención técnica y, posteriormente, en Arequipa, una nueva escala para abastecimiento y revisión de la aeronave, antes de continuar el viaje hacia Lima.

“Ya se ha coordinado en algún lugar del país, que hace una escala técnica. En Cochabamba, Bolivia, hay una parada técnica y luego en Arequipa otra parada técnica de abastecimiento, de revisión de la aeronave, y luego ya vienen para Lima”, precisó el general Arriola.

¿Cuándo se capturó a ‘El Monstruo’?

El pasado 24 de septiembre de 2025, en la localidad de San Roque, distrito de San Lorenzo, en Paraguay, la Policía de realizó un operativo conjunto con la División contra el Crimen Organizado de la Dirincri y la Dirección de Crimen Organizado para capturar a Erick Moreno Hernánez, alias ‘El Monstruo’, por quien el Ministerio del Interior (Mininter) había ofrecido 1 millón de soles por información de su paradero.