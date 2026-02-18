‘El Monstruo’: justicia declara procedente ampliación de extradición contra Erick Moreno

La Fiscalía contra la Criminalidad Organizada de Lima Noreste, a través del Equipo 3, declaró procedente la solicitud de ampliación de extradición activa de Erick Moreno, alias ‘El Monstruo’, que actualmente cumple 36 meses de prisión preventiva por los delitos de organización criminal, extorsión, homicidio, entre otros en Lima Norte.

Con este requerimiento, impulsado por el fiscal provincial Edwin Velásquez, el proceso de extradición continúa su curso conforme a ley contra uno de los criminales más buscados en nuestro país en los últimos años.

Erick Moreno Hernández pasará encerrado 36 meses mientras es procesado. (Justicia Tv)

¿Por qué se amplió la extradición?

La resolución señala que los hechos atribuidos en el Perú guardan equivalencia con los delitos imputados en la República del Paraguay. En ese sentido, se acredita el cumplimiento del principio de doble incriminación requerido en el ámbito de la cooperación judicial internacional.

El Ministerio Público precisó que la solicitud de ampliación de la extradición activa forma parte de la investigación seguida por estos presuntos delitos, mientras el procedimiento internacional prosigue de acuerdo con la legislación vigente.

Cabes señalar que la investigación contra ‘El Monstruo’ está vinculada al caso conocido como “Los injertos del cono norte”.

Durante la audiencia de prisión preventiva se informó que la banda criminal habría iniciado sus operaciones en el año 2023 en Ancón, Puente Piedra. Dicha información habría sido corroborada por más de 40 personas, entre ellas empresarios, transportistas y conductores de colectivos, entre otros.

El Monstruo fue entregado a la justicia peruana el 28 de enero (día en que fue traído desde Paraguay) y, ese mismo día, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Walter Martínez, informó que el investigado cumpliría reclusión en la Base Naval del Callao.