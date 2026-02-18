‘El Monstruo’: justicia declara procedente ampliación de extradición contra Erick Moreno

Resumen

Erick Moreno Hernández fue detenido la noche del 24 de septiembre en San Lorenzo, Paraguay, en un operativo conjunto entre la PNP, autoridades de Paraguay y Brasil, e Interpol. FOTO: GEC
Por Redacción EC

La Fiscalía contra la Criminalidad Organizada de Lima Noreste, a través del Equipo 3, declaró procedente la solicitud de ampliación de extradición activa de Erick Moreno, alias ‘El Monstruo’, que actualmente cumple 36 meses de prisión preventiva por los delitos de organización criminal, extorsión, homicidio, entre otros en Lima Norte.

