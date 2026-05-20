Resumen

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El Poder Judicial puso en funcionamiento 38 unidades de flagrancia en los distritos judiciales del país. Foto: Gob.pe/composición GEC
El Poder Judicial puso en funcionamiento 38 unidades de flagrancia en los distritos judiciales del país. Foto: Gob.pe/composición GEC
Por Redacción EC

La Unidad de Flagrancia de Maynas, en la región Loreto, condenó a 35 años de prisión efectiva contra sujeto que agredió sexualmente a su hija biológica de dos años. la sentencia se emitió en menos de 40 horas debido al mecanismo de terminación anticipada, luego de que el procesado admitiera su delito.

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