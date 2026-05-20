La Unidad de Flagrancia de Maynas, en la región Loreto, condenó a 35 años de prisión efectiva contra sujeto que agredió sexualmente a su hija biológica de dos años. la sentencia se emitió en menos de 40 horas debido al mecanismo de terminación anticipada, luego de que el procesado admitiera su delito.

El caso estuvo a cargo del Juzgado de Investigación Preparatoria sobre Flagrancia de Maynas, dirigido por el magistrado Jairo Salazar Angulo.

Detención fue en flagrancia

El acto de perpetúo en el interior de una unidad de transporte público de la empresa “Otorongo”. De acuerdo a los testimonios, la cobradora del vehículo y los pasajeros presentes detectaron el abuso y procedieron realizar grabaciones que posteriormente fue entregado a las autoridades como evidencia del acto delictivo.

El sujeto fue capturado inmediatamente después, el último domingo 17 de mayo, en el distrito de Belén, en la ciudad de Iquitos.

La Policía Nacional en Iquitos recopiló, en menos de un día, las declaraciones de los testigos, las actas de intervención, el deslacrado de las filmaciones y la Inspección Técnico Policial (ITP).

Con estos elementos, el Ministerio Público logró ingresar el requerimiento de prisión preventiva la madrugada del martes 19 de mayo; y, posteriormente, conseguir un acuerdo de terminación anticipada con la defensa del imputado antes del mediodía.

Condena no tiene beneficios penitenciarios

El Juzgado de Investigación Preparatoria emitió la sentencia condenatoria de manera inmediata tras validar el acuerdo legal.

Además, la autoridad judicial determinó el pago de una reparación civil de S/ 30,000 a favor de la menor afectada. Asimismo, por la naturaleza y gravedad del delito cometido, el magistrado dispuso que el condenado cumpla la totalidad de la pena sin posibilidad de acceder a ningún tipo de beneficio penitenciario.