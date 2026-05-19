La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) anunció la entrada en vigencia del Reglamento del Sistema de Recaudo Único (SRU) desde el 18 de mayo de 2026, con el objetivo de acelerar la integración progresiva de los medios de pago en el transporte público de Lima y Callao.

La medida fue oficializada mediante la Resolución de Presidencia Ejecutiva N.° 000134-2026-ATU/PE, publicada en el diario oficial El Peruano, la cual modifica la Primera Disposición Complementaria Final del reglamento aprobado anteriormente mediante la RPE N.° 130-2024-ATU/PE.

Usuarios podrán acceder progresivamente a más opciones de pago en el transporte urbano. (Foto: ATU)

Según informó la entidad, la vigencia del reglamento permitirá avanzar en la implementación de mecanismos que integren los distintos medios de pago en el sistema de transporte urbano.

No obstante, la ATU precisó que las disposiciones relacionadas con la homologación aún no serán exigibles hasta que dicho procedimiento sea incorporado en el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) de la institución.

La entidad señaló que esta modificación permitirá constituir el fideicomiso maestro y la cámara de compensación, considerados componentes clave para integrar los sistemas de recaudo en una sola tarjeta de transporte público.

Asimismo, indicó que el nuevo esquema facilitará la incorporación progresiva de otros medios de pago, como tarjetas bancarias y billeteras electrónicas, con el objetivo de reducir el uso de efectivo y agilizar los desplazamientos de los usuarios.

Transporte público de Lima y Callao avanzará hacia pagos electrónicos interoperables. (Foto: ATU)

Con la entrada en vigencia del reglamento, la ATU también podrá ejercer funciones vinculadas a la interoperabilidad tecnológica y la gestión del recaudo, además de implementar un sistema de adhesión progresiva al SRU.

La institución precisó además que la incorporación de pagos electrónicos establecida en el Reglamento del Régimen Excepcional de otorgamiento o renovación de autorizaciones para el servicio público de transporte regular quedará sujeta a la incorporación del procedimiento correspondiente en el TUPA.

En el caso de las concesiones firmadas antes de esta disposición, la ATU indicó que continuarán rigiéndose bajo las condiciones establecidas en sus respectivos contratos.

La entidad sostuvo que estas acciones forman parte del proceso de modernización del transporte urbano y buscan ofrecer mecanismos de pago más integrados, ágiles y accesibles para los usuarios del sistema de transporte público en Lima y Callao.