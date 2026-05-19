Resumen

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ATU impulsa sistema de recaudo único para buses, Metro y otros servicios de transporte. (Foto: ATU)
ATU impulsa sistema de recaudo único para buses, Metro y otros servicios de transporte. (Foto: ATU)
Por Redacción EC

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) anunció la entrada en vigencia del Reglamento del Sistema de Recaudo Único (SRU) desde el 18 de mayo de 2026, con el objetivo de acelerar la integración progresiva de los medios de pago en el transporte público de Lima y Callao.

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