Loreto sintió un temblor de 4.4 grados según el IGP.
Loreto sintió un temblor de 4.4 grados según el IGP.
Por Redacción EC

Un sismo de magnitud 4.4 se registró este sábado 4 de julio en el departamento de Loreto, según el informe oficial del Instituto Geofísico del Perú (IGP). El movimiento telúrico ocurrió a las 12:52 p.m. y tuvo como epicentro un punto ubicado a 59 kilómetros al noroeste de la localidad de Pastaza, en la provincia de Datem del Marañón.

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