Un sismo de magnitud 4.4 se registró este sábado 4 de julio en el departamento de Loreto, según el informe oficial del Instituto Geofísico del Perú (IGP). El movimiento telúrico ocurrió a las 12:52 p.m. y tuvo como epicentro un punto ubicado a 59 kilómetros al noroeste de la localidad de Pastaza, en la provincia de Datem del Marañón.

De acuerdo con el reporte IGP/CENSIS/RS 2026-0412, el foco sísmico se localizó a una profundidad de 130 kilómetros, con coordenadas de latitud -4.33 y longitud -77.01. La magnitud del evento fue calculada bajo la escala de Magnitud Momento (Mw), que cuantifica la energía total liberada en el origen del sismo.

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0412

Fecha y Hora Local: 04/07/2026,12:52:26

Magnitud: 4.4

Profundidad: 130 km

Latitud: -4.33

Longitud: -77.01

Intensidad: II-III Pastaza

Referencia: 59 km al NO de Pastaza, Datem del Marañón - Loretohttps://t.co/nma901QCbS — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) July 4, 2026

En cuanto a la intensidad, el reporte indica que el temblor alcanzó el grado II-III en Pastaza, según la escala de Mercalli, la cual evalúa los efectos y la percepción del movimiento en la superficie, así como su impacto potencial en las estructuras. Dada su profundidad, el evento se categoriza como un sismo de profundidad intermedia.

Monitoreo y antecedentes del día

Hasta el momento, las autoridades regionales de Defensa Civil y el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) no han reportado daños materiales ni víctimas en la provincia de Datem del Marañón. El monitoreo continúa en las zonas aledañas al epicentro para descartar afectaciones en infraestructuras locales o servicios básicos.

Este sismo representa la actividad sísmica de mayor magnitud reportada en el país durante la jornada. Previamente, se registraron otros dos eventos de magnitud 3.4: el primero a las 12:43 a.m. en Canta, Lima, y el segundo a las 7:24 a.m. en Santa María de Nieva, Amazonas.

El IGP reiteró que el Perú se ubica en el borde occidental de Sudamérica, dentro del Cinturón de Fuego del Pacífico, zona que concentra una alta liberación de energía producto de la fricción entre placas tectónicas. Como organismo oficial responsable de la información sísmica en el Estado, el IGP instó a la población a mantener la calma ante estos eventos y recomendó identificar rutas de evacuación seguras, además de mantener preparada una mochila de emergencia con insumos básicos.