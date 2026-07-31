A comienzos de 2023, Abencia Meza pidió a Dina Boluarte ser indultada por el crimen de Alicia Delgado. (Foto: GEC)
A comienzos de 2023, Abencia Meza pidió a Dina Boluarte ser indultada por el crimen de Alicia Delgado. (Foto: GEC)
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El Tribunal Constitucional (TC) dispuso que el Poder Judicial emita un nuevo pronunciamiento sobre la solicitud de semilibertad presentada por la excantante folclórica Abencia Meza, al considerar que una de las resoluciones judiciales que rechazó dicho beneficio no se ajustó al precedente vinculante establecido por el propio máximo intérprete de la Constitución.

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