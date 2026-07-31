El Tribunal Constitucional (TC) dispuso que el Poder Judicial emita un nuevo pronunciamiento sobre la solicitud de semilibertad presentada por la excantante folclórica Abencia Meza, al considerar que una de las resoluciones judiciales que rechazó dicho beneficio no se ajustó al precedente vinculante establecido por el propio máximo intérprete de la Constitución.

La decisión fue adoptada tras declarar parcialmente fundada una demanda de hábeas corpus interpuesta por Yosmel Lugo Meza en favor de su madre, en la que se alegó la vulneración del derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales.

Abencia Meza desea volver a los escenarios

Como parte de su fallo, el TC dejó sin efecto la resolución emitida el 17 de setiembre de 2024 por la Cuarta Sala Penal Liquidadora de Lima, que había declarado infundada la apelación presentada por la defensa de Meza y confirmado la decisión de primera instancia que rechazó su pedido de semilibertad.

De acuerdo con la sentencia, el Tribunal Constitucional concluyó que dicho pronunciamiento contravino un precedente jurisprudencial vinculante según el cual la norma que debe aplicarse para evaluar la concesión de beneficios penitenciarios es la vigente al momento en que la condena adquiere firmeza, explicó RPP.

En ese contexto, el TC ordenó que el Poder Judicial emita una nueva resolución tomando en consideración el criterio jurisprudencial establecido por la propia institución.

No obstante, el colegiado rechazó otros extremos de la demanda. En ese sentido, declaró infundado el pedido para anular la resolución emitida el 24 de enero de 2024 por el Vigesimosexto Juzgado Penal Liquidador de Lima, que en primera instancia declaró improcedente la solicitud de semilibertad de la exintérprete.

Asimismo, el Tribunal Constitucional declaró improcedentes los cuestionamientos formulados contra el informe técnico evaluativo emitido por el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) el 9 de noviembre de 2023, mediante el cual se decidió no recomendar la concesión del beneficio penitenciario.

LIMA, 29 DE FEBRERO DEL 2004 LA CANTANTE BERNACULAR, ABENCIA MEZA CONOCIDA COMO LA " REINA DE LAS PARRANDITAS" CELEBRA SU DECIMO ANIVERSARIO DE VIDA ARTISTICA, EN EL MERCADO UNICACHI UBICADO EN EL KILOMETRO 22 DELA PANAMERICANA NORTE . LA CELEBRACION SE INICIO CON UN PASEO A CABALLO EN LA PLAZA DE TOROS Y LUEGO SU CONCIERTO EN MEDIO DE UNA GRAN MULTITUD DE FANS DONDE ADEMAS PARTICIPARON OTRAS ARTISTAS. FOTO: FERNANDO FUJIMOTO/ EL COMERCIO / FERNANDO FUJIMOTO

Abencia Meza permanece recluida en el establecimiento penitenciario de mujeres de Chorrillos, donde cumple una condena de 30 años de prisión impuesta el 7 de febrero de 2012. La sentencia la declaró responsable del delito de homicidio calificado en calidad de instigadora por el asesinato de la cantante folclórica Alicia Delgado, ocurrido el 24 de junio de 2009.