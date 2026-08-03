El Gobierno peruano expulsó a tres ciudadanos venezolanos vinculados a la organización criminal ‘Tren de Aragua’. Se trata de Edinson Agustín Barrera, alias ‘Catire’; Rodysnimel Alcántara Brito, alias ‘Rody’; y José Zorrilla Velásquez, alias ‘Rafa’. Los delincuentes cumplieron una condena de ocho años en el territorio nacional por los delitos de tenencia ilegal de armas y contra la tranquilidad y la salud públicas.

Ellos fueron trasladados en una aeronave Spartan C-27J de la Fuerza Aérea del Perú hacia el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, en Caracas, luego de cumplir su condena en el Perú.

En la diligencia participaron el ministro del Interior, César Astudillo; el ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Espá; el ministro de Defensa, Rafael Belaúnde; y el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, encargado del sector Justicia.

La ejecución de esta medida fue posible gracias al trabajo liderado por la División de Extranjería de la Policía Nacional del Perú (PNP), que inició las coordinaciones correspondientes con la República Bolivariana de Venezuela. Además, se articuló acciones con la Superintendencia Nacional de Migraciones para garantizar la emisión oportuna de las resoluciones jefaturales de expulsión.

El criminal fue trasladado bajo estrictas medidas de seguridad y escoltado por efectivos de la Policía Nacional del Perú. Ahora deberá responder ante la justicia de su país.

Alias ‘Catire’

‘Catire’, de 30 años, estaría relacionado a cerca 25 homicidios (sicario), además de casos de robo agravado y sicariato ocurridos tanto en Venezuela y Perú.

Las autoridades indicaron que, tras los delitos registrados en espacios como el Jockey Plaza y el centro comercial Plaza Norte, este sujeto tendrá impedido el reingreso al territorio nacional.