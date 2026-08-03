El Gobierno peruano expulsó a tres ciudadanos venezolanos vinculados a la organización criminal ‘Tren de Aragua’. Se trata de Edinson Agustín Barrera, alias ‘Catire’; Rodysnimel Alcántara Brito, alias ‘Rody’; y José Zorrilla Velásquez, alias ‘Rafa’. Los delincuentes cumplieron una condena de ocho años en el territorio nacional por los delitos de tenencia ilegal de armas y contra la tranquilidad y la salud públicas.
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