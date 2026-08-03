A pesar de que desde ayer, 2 de agosto, los conductores de motos eléctricas que invadan la ciclovía serán sancionados con multas desde los 550 soles, en los ejes viales de Lima norte, centro y sur de la ciudad, hoy muchos de estos vehículos fueron visto circulando por la avenida Arequipa.
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