A pesar de que desde ayer, 2 de agosto, los conductores de motos eléctricas que invadan la ciclovía serán sancionados con multas desde los 550 soles, en los ejes viales de Lima norte, centro y sur de la ciudad, hoy muchos de estos vehículos fueron visto circulando por la avenida Arequipa.

A lo largo de la vía —una de las más transitadas de Lima y que une los distritos de Cercado de Lima, Jesús María, Lince, San Isidro y Miraflores— se observa un flujo constante de este medio de transporte, junto a bicicletas y otros como scooters.

Según disposiciones del Reglamento Nacional de Tránsito, las sanciones pueden incrementarse si los conductores no cuentan con documentación obligatoria como licencia, SOAT o placa.

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De acuerdo a la normativa, los vehículos motorizados eléctricos que superen los 25 km/h deben contar obligatoriamente con placa de rodaje, Tarjeta de Identificación Vehicular, Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) y licencia de conducir categoría B-IIa.