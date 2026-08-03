Se registra la circulación de motos eléctricas en la avenida Arequipa. Foto: Diego Aquino GEC
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Motos en ciclovía en la avenida Arequipa
  • Se registra la circulación de motos eléctricas en la avenida Arequipa. Foto: Diego Aquino GEC
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    Se registra la circulación de motos eléctricas en la avenida Arequipa. Foto: Diego Aquino GEC

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    Se registra la circulación de motos eléctricas en la avenida Arequipa. Foto: Diego Aquino GEC

  • El presidente de la Asociación Automotriz del Perú (AAP), Elliot Tarazona, precisó que la falta por invadir las ciclovías está catalogada com una infracción G32. Foto: Diego Aquino
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    El presidente de la Asociación Automotriz del Perú (AAP), Elliot Tarazona, precisó que la falta por invadir las ciclovías está catalogada com una infracción G32. Foto: Diego Aquino

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    El presidente de la Asociación Automotriz del Perú (AAP), Elliot Tarazona, precisó que la falta por invadir las ciclovías está catalogada com una infracción G32. Foto: Diego Aquino

  • Los vehículos motorizados eléctricos que superen los 25 km/h deben contar obligatoriamente con placa de rodaje. Foto: Diego Aquino GEC
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    Los vehículos motorizados eléctricos que superen los 25 km/h deben contar obligatoriamente con placa de rodaje. Foto: Diego Aquino GEC

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    Los vehículos motorizados eléctricos que superen los 25 km/h deben contar obligatoriamente con placa de rodaje. Foto: Diego Aquino GEC

  • Si una unidad circula sin contar con placa, sin el SOAT, la multa ascenderá a 12% de una UIT equivalente a S/ 660. Foto: Diego Aquino GEC
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    Si una unidad circula sin contar con placa, sin el SOAT, la multa ascenderá a 12% de una UIT equivalente a S/ 660. Foto: Diego Aquino GEC

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    Si una unidad circula sin contar con placa, sin el SOAT, la multa ascenderá a 12% de una UIT equivalente a S/ 660. Foto: Diego Aquino GEC

  • La falta de placa o tarjeta de propiedad provocará la retención e internamiento de la unidad en el depósito oficial. Foto: Diego Aquino GEC
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    La falta de placa o tarjeta de propiedad provocará la retención e internamiento de la unidad en el depósito oficial. Foto: Diego Aquino GEC

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    La falta de placa o tarjeta de propiedad provocará la retención e internamiento de la unidad en el depósito oficial. Foto: Diego Aquino GEC

  • Las ciclovías quedan reservadas estrictamente para bicicletas y vehículos de movilidad personal. Foto: Diego Aquino GEC
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    Las ciclovías quedan reservadas estrictamente para bicicletas y vehículos de movilidad personal. Foto: Diego Aquino GEC

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    Las ciclovías quedan reservadas estrictamente para bicicletas y vehículos de movilidad personal. Foto: Diego Aquino GEC

Por Redacción EC

A pesar de que desde ayer, 2 de agosto, los conductores de motos eléctricas que invadan la ciclovía serán sancionados con multas desde los 550 soles, en los ejes viales de Lima norte, centro y sur de la ciudad, hoy muchos de estos vehículos fueron visto circulando por la avenida Arequipa.

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