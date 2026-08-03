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Resumen

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El accidente de la avioneta turística de Aerodiana, ocurrido el último sábado durante un sobrevuelo de las Líneas de Nasca, continúa bajo investigación mientras las autoridades buscan determinar qué provocó el siniestro que dejó 13 personas fallecidas, entre ellas 11 turistas extranjeros y dos tripulantes peruanos.

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