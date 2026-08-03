El accidente de la avioneta turística de Aerodiana, ocurrido el último sábado durante un sobrevuelo de las Líneas de Nasca, continúa bajo investigación mientras las autoridades buscan determinar qué provocó el siniestro que dejó 13 personas fallecidas, entre ellas 11 turistas extranjeros y dos tripulantes peruanos.

Como parte de las acciones adoptadas tras la tragedia, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) informó este domingo que suspendió preventivamente las operaciones de la empresa operadora, medida que permanecerá vigente mientras se verifica el cumplimiento de la normativa aeronáutica y avanzan las investigaciones técnicas sobre el accidente.

MTC suspende preventivamente las operaciones de Aerodiana

El ministro de Transportes y Comunicaciones, Rafael Rey, informó que la suspensión de las operaciones de Aerodiana responde al procedimiento establecido para este tipo de accidentes y precisó que el sector también revisa las autorizaciones y condiciones bajo las cuales la empresa prestaba el servicio de transporte aéreo.

“Esta empresa es una empresa formal. De acuerdo con el procedimiento, están suspendidas ahora sus operaciones, pero en el ministerio se están revisando y verificando todo lo que haya que considerar”, declaró.

Rafael Rey, ministro de Transportes, sobre accidente aéreo en Nasca: "El cónsul de Alemania y de Italia están en el lugar de los hechos. También los técnicos de la Agencia Aeronáutica Civil y los de la comisión investigadora [...] Por ahora no se puede concluir absolutamente… pic.twitter.com/aPvcb1XTam — Canal N (@canalN_) August 2, 2026

Asimismo, evitó adelantar conclusiones sobre el origen del accidente y sostuvo que las investigaciones deberán establecer qué ocurrió.

“Los accidentes se producen a veces por fallas mecánicas, a veces por fallas humanas y eventualmente por cosas indebidas. Todo eso se está investigando”, manifestó.

Mediante un comunicado, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) precisó que la suspensión preventiva se mantendrá hasta que concluyan las verificaciones orientadas a determinar si la empresa cumplía las disposiciones, procedimientos y condiciones establecidas en la normativa aeronáutica vigente.

DGAC y CIAA cumplen funciones distintas en la investigación

La cartera de Transportes explicó que la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) y la Comisión de Investigación de Accidentes de Aviación (CIAA) desarrollan investigaciones paralelas, aunque con objetivos distintos.

Mientras la DGAC verifica el cumplimiento de la normativa aeronáutica por parte de la empresa operadora, la CIAA tiene la responsabilidad exclusiva de determinar las causas y circunstancias que originaron el accidente.

Las investigaciones continúan en el lugar del accidente. La CIAA recopila evidencias técnicas, mientras la DGAC verifica el cumplimiento de la normativa aeronáutica por parte de la empresa operadora. (Foto: MTC)

Actualmente, tres inspectores de Operaciones y Aeronavegabilidad de la DGAC realizan verificaciones técnicas y documentales en Nasca, mientras que dos investigadores de la CIAA recopilan evidencias, entrevistan a los involucrados y analizan registros relacionados con la operación de la aeronave.

El MTC indicó que los especialistas de la comisión permanecerán durante tres días en la zona y posteriormente trasladarán toda la información recopilada a Lima para efectuar el análisis técnico correspondiente.

Las investigaciones incluyen comunicaciones, registros y evidencia técnica

Como parte de las diligencias, la CIAA evaluará la posibilidad de recuperar la tarjeta de almacenamiento instalada en la aeronave, dispositivo que podría contener información relacionada con su operación y posición.

La avioneta transportaba turistas de Alemania, España e Italia.

El ministerio precisó que este tipo de aeronaves no cuenta con una caja negra convencional, por lo que la información almacenada en dicho dispositivo será uno de los elementos que formará parte de las investigaciones.

Asimismo, CORPAC S.A. informó que los sistemas de comunicaciones tierra-aire del aeródromo de Nasca funcionaron con normalidad durante el desarrollo de la emergencia y confirmó que existen grabaciones de las comunicaciones sostenidas entre la aeronave y la torre de control, las cuales serán entregadas a las autoridades conforme a los procedimientos establecidos.

Comunicado del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur).

Hasta el momento, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) ha señalado que no es posible emitir conclusiones sobre las causas del accidente debido a que la investigación se encuentra en una etapa inicial.

Gobierno mantiene operativo el aeropuerto de Pisco

En medio de las investigaciones, la presidenta Keiko Fujimori señaló que el Ejecutivo evalúa la posibilidad de suspender temporalmente las operaciones del aeropuerto de Pisco, terminal desde donde despegó la aeronave accidentada. Asimismo, el Ministerio Público señaló que el fiscal provincial Hugo Umiña acudió de manera inmediata al lugar de los hechos y dispuso el levantamiento de los cuerpos.

La jefa de Estado indicó que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) está realizando las investigaciones técnicas correspondientes,mientras que el Ministerio de Relaciones Exteriores viene gestionando la comunicación con los consulados de los ciudadanos extranjeros que perdieron la vida. Foto: composición GEC

Sin embargo, el MTC aclaró posteriormente que el aeropuerto continúa operando debido a su condición de terminal aéreo alterno del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

La avioneta accidentada despegó del aeropuerto de Pisco para realizar un sobrevuelo turístico sobre las Líneas de Nasca. El MTC informó que el terminal continúa operando mientras se desarrollan las investigaciones. (Foto: MTC)

El ministro Rafael Rey reiteró que cualquier decisión adicional dependerá de los resultados que arrojen las investigaciones técnicas actualmente en curso.

Continúan las diligencias para identificar plenamente a las víctimas

Mientras avanzan las investigaciones aeronáuticas, el Ministerio Público continúa con las diligencias para la identificación de las víctimas.

Según informó el alcalde provincial de Nasca, Jorge Bravo, los cuerpos fueron trasladados a la sede de Medicina Legal de Ica, donde se les practicaron pruebas de ADN y exámenes antropométricos antes de continuar con el proceso correspondiente.

El alcalde provincial de Nasca, Jorge Bravo, señaló que el lugar del accidente permanece bajo resguardo mientras continúan las pericias técnicas para esclarecer las causas del siniestro. Foto: Difusión

La autoridad también indicó que la zona donde ocurrió el accidente permanece bajo resguardo mientras los especialistas realizan las pericias técnicas necesarias para esclarecer las circunstancias del siniestro.

¿Cómo se investigan este tipo de accidentes?

El Comercio conversó con el abogado especialista en Derecho Aeronáutico, Miguel Mena, quien explicó cómo funcionan las investigaciones y la supervisión de los vuelos turísticos en el Perú.

¿Qué investiga la Comisión de Investigación de Accidentes de Aviación (CIAA)?

“La Comisión de Investigación de Accidentes de Aviación establece cuáles fueron las causas y motivos que ocasionaron el accidente para que no vuelva a repetirse, pero no determina responsabilidades. Sus especialistas analizan la evidencia técnica, las comunicaciones, las condiciones meteorológicas, la documentación de la aeronave y entrevistan a todas las personas vinculadas con la operación.”

¿Qué diferencia existe entre la CIAA y la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC)?

“La DGAC verifica el cumplimiento de la normativa aeronáutica por parte de la empresa operadora. La CIAA, en cambio, investiga exclusivamente las causas y circunstancias del accidente.”

¿Qué necesita una empresa para obtener un permiso de operación?

“Toda empresa requiere un permiso de operación con una vigencia de cuatro años. Para obtenerlo debe acreditar capacidad técnica, financiera y legal. La capacidad técnica comprende las aeronaves, los certificados de aeronavegabilidad, los manuales de seguridad y el personal especializado que exige la normativa.”

¿Cómo se fiscaliza a las empresas que realizan vuelos turísticos?

“La Dirección General de Aeronáutica Civil realiza fiscalizaciones periódicas de acuerdo con un cronograma. No puede supervisar simultáneamente a todas las empresas y aeropuertos del país, por lo que desarrolla inspecciones programadas para verificar el cumplimiento de la normativa.”

¿Qué controles recibe una aeronave antes de despegar?

“Las aeronaves ingresan periódicamente a programas de mantenimiento preventivo. Además, antes de cada vuelo el piloto y el mecánico verifican el estado de la aeronave, el combustible y los principales sistemas para confirmar que se encuentra en condiciones seguras de operación.”

¿Por qué esta aeronave no tenía una caja negra convencional?

“Las aeronaves de menor capacidad utilizan sistemas distintos a los de un Boeing o un Airbus. Es normal que cuenten con dispositivos de almacenamiento más simples y no con una caja negra convencional; eso ocurre en este tipo de operaciones en todo el mundo.”