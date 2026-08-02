Avioneta que sobrevolaba las Líneas de Nazca se estrelló y dejó trece personas fallecidas, entre ellos 11 turistas. (EFE/Victor Quilca)
Avioneta que sobrevolaba las Líneas de Nazca se estrelló y dejó trece personas fallecidas, entre ellos 11 turistas. (EFE/Victor Quilca)
Por Redacción EC

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) informó que, como parte de los procedimientos establecidos en la normativa aeronáutica vigente, la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) dispuso la suspensión temporal de las operaciones de la empresa Aerodiana, como medida preventiva tras el accidente aéreo ocurrido en la provincia de Nasca, que dejó como saldo 13 muertos.

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