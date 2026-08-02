El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) informó que, como parte de los procedimientos establecidos en la normativa aeronáutica vigente, la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) dispuso la suspensión temporal de las operaciones de la empresa Aerodiana, como medida preventiva tras el accidente aéreo ocurrido en la provincia de Nasca, que dejó como saldo 13 muertos.

“La medida permanecerá vigente hasta que concluyan las investigaciones orientadas a verificar el cumplimiento de las disposiciones, procedimientos y condiciones establecidos en la normativa aeronáutica aplicable”, señaló en una nota de prensa.

El MTC precisó que la DGAC no investiga las causas del accidente y que su labor se encuentra enfocada en determinar si la empresa operadora cumplió con la normativa vigente.

La investigación de las causas y circunstancias del siniestro corresponde exclusivamente a la Comisión de Investigación de Accidentes Aéreos (CIAA), organismo técnico del sector que actúa con independencia funcional.

Actualmente, tres inspectores de Operaciones y Aeronavegabilidad de la DGAC realizan en la zona las verificaciones técnicas y documentales correspondientes. Asimismo, dos investigadores de la CIAA vienen efectuando la recopilación de evidencias, entrevistas, registros y demás información necesaria para la investigación.

Los especialistas de la CIAA permanecerán durante tres días en Nasca. Posteriormente, toda la información y el material recopilado serán trasladados a Lima para su evaluación y análisis especializado.

Como parte de las diligencias, la CIAA verificará la posibilidad de localizar y recuperar la tarjeta de almacenamiento instalada en la aeronave. Si bien este tipo de aeronaves no cuenta con una caja negra convencional, dispone de un dispositivo que podría contener registros relacionados con su operación y posición.

Debido a que la investigación se encuentra en una etapa inicial, el MTC señaló que no es posible emitir conclusiones sobre las causas del accidente.

Aeropuerto no cerrará

De otra parte, el MTC precisó que el aeropuerto de Pisco sigue en funcionamiento debido a su condición de terminal aéreo alterno al aeropuerto Jorge Chávez.

Por otro lado, CORPAC S.A. informó que los sistemas de comunicaciones tierra-aire del Aeródromo de Nasca se mantuvieron operativos durante el desarrollo del evento, sin registrarse interrupciones en las frecuencias aeronáuticas correspondientes.

Finalmente, se confirmó que existen grabaciones de las comunicaciones vinculadas al accidente, registradas mediante el sistema remoto de CORPAC S.A., las cuales se encuentran disponibles para ser entregadas a las autoridades competentes, conforme a los procedimientos establecidos.

VIDEO RECOMENDADO