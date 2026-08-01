En coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores, el MTC gestionará la notificación de la emergencia a las familias de las víctimas mortales a través de los canales oficiales. Foto: difusión/composición GEC
En coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores, el MTC gestionará la notificación de la emergencia a las familias de las víctimas mortales a través de los canales oficiales. Foto: difusión/composición GEC
Por Redacción EC

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) confirmó que la tripulación de la aeronave estrellada en el distrito de Vista Alegre, provincia de Nasca, reportó una situación de emergencia antes de perder contacto radial con la torre de control.

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