El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) confirmó que la tripulación de la aeronave estrellada en el distrito de Vista Alegre, provincia de Nasca, reportó una situación de emergencia antes de perder contacto radial con la torre de control .

Según el informe del MTC, la aeronave siniestrada, un modelo Cessna Caravan C-208 de matrícula OB-2001 operado por la empresa Aerodiana, despegó del aeropuerto de Pisco a las 12:10 p. m. transportando a dos tripulantes y 11 pasajeros de nacionalidades italiana, alemana y española. Y la alerta se generó minutos antes del impacto, cuando realizaba el recorrido turístico sobre las Líneas de Nasca.

La avioneta con once turistas y dos tripulantes se estrelló cuando iba a emprender su ruta de retorno en Nasca, Ica. (Canal N)

“Aproximadamente a la 1:00 p. m., cuando la nave sobrevolaba las cercanías de la localidad de Socos (distrito de Pueblo Nuevo), la tripulación reportó una situación de emergencia a la torre de control del aeródromo de Nasca, tras lo cual se perdió todo contacto radia l”, detalló el MTC, a través de un comunicado oficial.

Ante el reporte, personal de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), Bomberos Aeronáuticos de la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (Corpac) y agentes de la Policía Nacional del Perú se desplegaron hacia la zona de Pueblo Viejo, y confirmaron que no hubo sobrevivientes tras el siniestro .

El MTC gestionará la notificación de la emergencia a las familias de las víctimas mortales a través de los canales oficiales. Foto: MTC

Gestiones con cancillería y activación de peritajes técnicos

En coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores, el MTC gestionará la notificación de la emergencia a las familias de las víctimas mortales a través de los canales oficiales. A su vez, se dispuso la activación de las indagaciones técnicas para determinar el origen de la falla.

“La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) y la Comisión de Investigación de Accidentes de Aviación han activado de forma automática los protocolos y procedimientos técnicos para esclarecer las causas del accidente”, aseguró.

La avioneta con once turistas y dos tripulantes se estrelló cuando iba a emprender su ruta de retorno en Nasca, Ica. (Canal N)

A la par, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) puso en marcha los protocolos de la Red de Protección al Turista y articuló acciones con las delegaciones diplomáticas correspondientes para brindar asistencia a los deudos de las 13 personas —11 turistas extranjeros y dos tripulantes— que perdieron la vida tras estrellarse una avioneta turística en la provincia de Nasca.

Asimismo, Mincetur confirmó la presencia de personal del servicio IPERÚ en el lugar de la tragedia para el monitoreo permanente. También indicó que se desplazó una comitiva ministerial a la región Ica para efectuar el seguimiento directo de las diligencias.

En sus pronunciamientos, ambos ministerios también expresaron sus condolencias a los familiares de los fallecidos tras el despegue de la nave desde el Aeropuerto CAP FAP Renán Elías Olivera de Pisco con destino a las Líneas de Nasca.