Luego de disparar contra un agricultor, un sujeto conocido Hamilton Cahuaza Peas, de 31 años de edad, inició un tiroteo en un cultivo de arroz de la comunidad nativa Bajo Naranjillo, en el distrito de Awajún, provincia de Rioja, región San Martín. El ataque armado causó la muerte de un agente de la Policía Nacional del Perú (PNP) y dejó c uatro personas heridas .

El civil ultimado fue identificado como Isaías Yankitay Ampam, mientras que el efectivo policial respondía al nombre de Denis Bryan Chávez Córdova, de 31 años. Entre los heridos se encuentran tres miembros de la Policía y un integrante de la comunidad indígena.

Una patrulla de la Poliçia acudió al llamado de emergencia de la población, pero el agresor abrió fuego contra los efectivos, lo que provocó la muerte del suboficial Chávez Córdova. Foto: EBO Noticias

Según las declaraciones de los testigos, Cahuaza Peas estaba discutiendo verbalmente con el agricultor de la zona, cuando sacó su arma y disparó contra él, ocasionando su muerte instantánea. Momento después, una patrulla policial acudió al llamado de emergencia de la población, pero el sujeto abrió fuego contra los efectivos, lo que provocó la muerte de Chávez Córdova.

Inicialmente, Chávez fue llevado hacia la dependencia policial de Awajún y posteriormente trasladado al establecimiento de salud de la localidad, donde el personal médico certificó que no presentaba signos vitales. Sus restos fueron derivados a la Morgue de Moyobamba para las diligencias de ley.

Policía identificó y capturó a presunto autor de las muertes

La Policía desplegó el plan cerco en la provincia de Rioja con la participación de la División de Investigación Criminal (Dipincri) de Tarapoto y Moyobamba, apoyados por helicópteros, drones y unidades terrestres.

La Policía logró la captura del principal sospechoso quien es sindicado como el responsable de disparar contra un agricultor y el tiroteo. Foto: EBO Noticias

Pocas horas después, los agentes lograron capturar al principal sospechoso, Hamilton Cahuaza Peas, quien es sindicado como el responsable de disparar contra un agricultor y posteriormente enfrentar a las fuerzas del orden.

Por otra parte, las autoridades confirmaron que los tres efectivos policiales que resultaron heridos durante la intervención se encuentran con cuadro de salud estable, mientras continúan las investigaciones fiscales para determinar las responsabilidades por el doble homicidio.