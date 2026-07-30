El civil ultimado fue identificado como Isaías Yankitay Ampam, mientras que el efectivo policial respondía al nombre de Denis Bryan Chávez Córdova. Entre los heridos se encuentran tres miembros de la Policía y un integrante de la comunidad indígena. Foto: EBO Noticias/composición EC
El civil ultimado fue identificado como Isaías Yankitay Ampam, mientras que el efectivo policial respondía al nombre de Denis Bryan Chávez Córdova. Entre los heridos se encuentran tres miembros de la Policía y un integrante de la comunidad indígena. Foto: EBO Noticias/composición EC
Por Redacción EC

Luego de disparar contra un agricultor, un sujeto conocido Hamilton Cahuaza Peas, de 31 años de edad, inició un tiroteo en un cultivo de arroz de la comunidad nativa Bajo Naranjillo, en el distrito de Awajún, provincia de Rioja, región San Martín. El ataque armado causó la muerte de un agente de la Policía Nacional del Perú (PNP) y dejó cuatro personas heridas.

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