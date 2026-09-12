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Sin precisar la cantidad, el Ejército peruano confirmó que efectivos militares de Perú, Argentina, Chile y EE. UU. entrenan en la región San Martín. Foto: Ejército del Perú / X
Sin precisar la cantidad, el Ejército peruano confirmó que efectivos militares de Perú, Argentina, Chile y EE. UU. entrenan en la región San Martín. Foto: Ejército del Perú / X
Por Agencia EFE

Los ejércitos de Argentina, Chile, Estados Unidos y Perú realizan un entrenamiento conjunto en la Amazonía peruana, donde practican patrullajes en condiciones extremas, pruebas de supervivencia y cruce de ríos con capacidades anfibias, según informó este sábado en un comunicado el Ministerio de Defensa de Perú.

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