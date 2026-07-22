icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Militares entrenaban al brazo armado de las organizaciones dedicadas a la minería ilegal. (PNP)
Militares entrenaban al brazo armado de las organizaciones dedicadas a la minería ilegal. (PNP)
Por Manuel Calloquispe Flores

Tres militares en actividad fueron detenidos junto con integrantes de la seguridad armada de mineros ilegales en un operativo realizado en la zona de La Pampa, en Madre de Dios. De acuerdo con fuentes confiables consultadas por El Comercio, los efectivos habrían brindado entrenamiento militar, apoyo logístico y municiones a los grupos criminales que operan en este enclave de minería ilegal.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.