Unos 9,485 títulos de propiedad fueron entregados por Cofopri desde el inicio de la nueva gestión de Gobierno, como parte del despliegue nacional que realiza la entidad adscrita al Ministerio de Vivienda, para acercar el título de propiedad a más familias peruanas.

El más reciente resultado se registró en San Martín, donde se entregaron 1,312 títulos de propiedad para familias e instituciones públicas de sus 10 provincias. Dicho acto beneficiará a más de 5,200 personas, que cuentan ahora con el reconocimiento legal de sus predios.

La entrega se realizó en Bellavista, donde los títulos se distribuyeron a más de 520 familias del Centro Poblado Bellavista. La entrega se hizo en cada casa de los beneficiarios.

“Estamos haciendo que la población no tenga que ir a buscarnos a las oficinas, sino venir nosotros a ellos”, señaló la directora ejecutiva de Cofopri, Cecilia Castro Torres.

La funcionaria explicó que estas visitas forman parte de una estrategia para fortalecer el trabajo de las oficinas zonales y acercar la formalización a las distintas regiones del país.

“Esta es la primera visita que realizamos a Bellavista y es parte de un conjunto de visitas periódicas que empezamos a hacer tanto a las ciudades de la costa, sierra y en la selva”, indicó.

Titulan establecimientos para servicios públicos

La intervención en San Martín incluyó, además, 32 títulos de afectación en uso para predios destinados a educación, salud y otros servicios públicos, permitiendo que se generen mejores condiciones para que las entidades responsables puedan gestionar su conservación, ampliación o mejoramiento.

Los resultados de San Martín forman parte del despliegue que Cofopri viene realizando en distintas regiones del país. “Estamos mejorando la operatividad de las oficinas zonales, reforzando los procesos y nuestros procedimientos están teniendo ajustes para poder mejorar en su eficiencia. Los resultados tras estos cambios se podrán observar progresivamente”, sostuvo Castro Torres.