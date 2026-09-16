Cofopri entregó más de 1300 títulos de propiedad en San Martín
Cofopri entregó más de 1300 títulos de propiedad en San Martín
Por Redacción EC

Unos 9,485 títulos de propiedad fueron entregados por Cofopri desde el inicio de la nueva gestión de Gobierno, como parte del despliegue nacional que realiza la entidad adscrita al Ministerio de Vivienda, para acercar el título de propiedad a más familias peruanas.

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