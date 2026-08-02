La intensa llovizna producida la madrugada de este domingo provocó la inundación de viviendas y el colapso de tuberías de desagüe en el distrito de Villa El Salvador.

Por la mañana, varias casas lucían totalmente inundadas, mientras los vecinos mostraban su impotencia al no poder hacer nada para drenar el agua de sus viviendas.

En algunas zonas del distrito el nivel del agua incluso llegaba hasta la altura de las rodillas de los habitantes del lugar. Similar situación se presentó en varias casas de Villa María del Triunfo.

Los vecinos pidieron la inmediata intervención de las autoridades municipales y de Sedapal ante una situación que viene siendo repetitiva.

La lluvia comenzó aproximadamente a las 5:00 a. m. y tuvo mayor intensidad en varios distritos cercanos al litoral, donde también se reportó acumulación de agua en avenidas y calles.

Las precipitaciones se registraron con mayor fuerza en distritos como Miraflores, Chorrillos, Magdalena del Mar, San Miguel, Rímac, Lince, Breña y Villa El Salvador.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) había advertido estas condiciones en su pronóstico diario, al señalar que Lima presentaría “cielo cubierto entre cielo nublado durante el día con tendencia a viento moderado y llovizna”, escenario que finalmente se registró durante la madrugada y primeras horas del domingo.