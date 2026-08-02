Viviendas inundadas en Villa El Salvador.
Viviendas inundadas en Villa El Salvador.
Por Redacción EC

La intensa llovizna producida la madrugada de este domingo provocó la inundación de viviendas y el colapso de tuberías de desagüe en el distrito de Villa El Salvador.

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