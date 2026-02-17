Inmobiliaria de María Acuña retiró muros puestos por Surco e invadió otra vez espacios públicos

Resumen

La demolición, que se inició en octubre de 2025, se produjo tres meses después. Foto: GEC
La Municipalidad de Santiago de Surco informó que la inmobiliaria Los Alisos E.I.R.L., cuya dueña es la congresista María Acuña, retiró los muros de concreto puestos e invadió nuevamente espacios públicos, amparándose en una medida cautelar prevaricadora emitida por el 6to. Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo.

