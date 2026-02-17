Inmobiliaria de María Acuña retiró muros puestos por Surco e invadió otra vez espacios públicos

La Municipalidad de Santiago de Surco informó que la inmobiliaria Los Alisos E.I.R.L., cuya dueña es la congresista María Acuña, retiró los muros de concreto puestos e invadió nuevamente espacios públicos, amparándose en una medida cautelar prevaricadora emitida por el 6to. Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo.

A través de un comunicado, la comuna de Surco enfatizó que procederá a tramitar la revocatoria de dicha medida y, posteriormamente, a recuperar los terrenos invadidos en la urbanización Los Álamos de Monterrico que le pertenecen a todos los vecinos del distrito.

Poder Judicial anula demolición

El pasado 1 de febrero, el magistrado Manuel Martín Céspedes Riguetti, emitió una medida cautelar, donde anulaba la demolición del predio de Acuña, sin embargo, hace cuatro meses atrás la Municipalidad de Surco había ejecutado gran parte del derribo de la infraestructura.

Vecinos de la zona reclaman que el área denominada “Parque 17“ es de público uso, mientras que la congresista indica lo contrario.

Como se recuerda, un reportaje de Cuarto Poder evidenció que el lugar está cercado con mallas, estructuras de fierro y hasta una puerta. Según imágenes difundidas, en el interior se observan maderas, sillas, calaminas y un letrero de “Bienvenidos”.

En ese momento, el esposo de la legisladora, Elver Díaz Bravo, afirmó que solo colocaron un cerco vivo pues el anterior propietario les dijo “la posesión tiene más de 40, 50 años”.

¿Cuánto se pagó por el área en disputa?

El inmueble fue comprado en julio de 2023 por un monto superior a los 530 mil dólares, periodo en el que María Acuña ya ejercía funciones como congresista. La transacción se efectuó a través de dos cheques de gerencia.

En la escritura pública figuran como vendedores Marco Arturo Cox Salas y su esposa, quienes cedieron el bien a la empresa vinculada a Acuña.