Escuchar
(2 min)
Tráiler que transportaba fruta se despista y provoca la caída de un poste en la Panamericana Sur. (Foto: Captura de video)

Tráiler que transportaba fruta se despista y provoca la caída de un poste en la Panamericana Sur. (Foto: Captura de video)

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Tráiler que transportaba fruta se despista y provoca la caída de un poste en la Panamericana Sur. (Foto: Captura de video)
Tráiler que transportaba fruta se despista y provoca la caída de un poste en la Panamericana Sur. (Foto: Captura de video)
Por Redacción EC

Un accidente de tránsito se registró la mañana del 5 de febrero de 2026 en la Panamericana Sur, a la altura del kilómetro 7.5 en el distrito de Surco, cuando un tráiler que transportaba frutas impactó contra un poste de alumbrado público. El hecho ocurrió alrededor de las 6:53 a.m., en plena hora punta.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:noticia original
Panamericana Sur: Tráiler que transportaba fruta se despista y provoca la caída de un poste
Lima

Panamericana Sur: Tráiler que transportaba fruta se despista y provoca la caída de un poste

Gobierno lanza Sunir para reemplazar al INPE: ¿Cómo y desde cuándo funcionará y cuáles son los cuestionamientos?
Sucesos

Gobierno lanza Sunir para reemplazar al INPE: ¿Cómo y desde cuándo funcionará y cuáles son los cuestionamientos?

Indecopi multa con S/8 millones al Real Plaza Trujillo por colapso de techo en patio de comidas
Economía

Indecopi multa con S/8 millones al Real Plaza Trujillo por colapso de techo en patio de comidas

Rímac: Motociclista muere tras fuerte accidente en la avenida Prolongación Tacna
Lima

Rímac: Motociclista muere tras fuerte accidente en la avenida Prolongación Tacna