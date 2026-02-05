Panamericana Sur: Tráiler que transportaba fruta se despista y provoca la caída de un poste

Un accidente de tránsito se registró la mañana del 5 de febrero de 2026 en la Panamericana Sur, a la altura del kilómetro 7.5 en el distrito de Surco, cuando un tráiler que transportaba frutas impactó contra un poste de alumbrado público. El hecho ocurrió alrededor de las 6:53 a.m., en plena hora punta.

Producto del choque, el pesado objeto cayó sobre la vía y provocó el cierre parcial de carriles en ambos sentidos, generando fuerte congestión vehicular en una de las principales arterias de Lima.

Según los primeros reportes, el vehículo se desvió del carril de norte a sur y terminó chocando contra la base del poste. Afortunadamente, no se reportaron heridos, aunque el conductor fue trasladado a la comisaría de Surco para rendir su manifestación.

Tráiler que transportaba fruta se despista y provoca la caída de un poste en la Panamericana Sur. (Foto: Captura de video)

Agentes de la Policía Nacional del Perú y personal de EMAPE llegaron al lugar con maquinaria pesada para retirar el camión siniestrado y organizar desvíos vehiculares, debido al riesgo que representaban los restos de la estructura en la pista.

Durante las labores se observó parte de la carga (principalmente mangos) esparcida sobre la calzada, lo que complicó aún más la circulación de vehículos y obligó a los conductores a tomar rutas alternas.

Las autoridades continúan investigando las causas del accidente, mientras se recuerda que la Panamericana Sur es una vía donde frecuentemente se registran siniestros, por lo que se recomienda manejar con precaución para evitar nuevas emergencias.

¿Qué hacer en caso de una emergencia?

En caso de emergencia, llame inmediatamente a los números de ayuda: 106 (SAMU) para emergencias médicas, 116 (Bomberos del Perú), o al 105 (Policía Nacional del Perú). Para desastres, evacúe a zonas seguras, utilice su mochila de emergencia y siga las indicaciones de INDECI.