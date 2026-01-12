La Municipalidad de Lima logró recolectar más de 350 toneladas de residuos y desmonte en las carreteras Panamericana Sur y Norte en las últimas 24 horas.

Los trabajos fueron realizados por personal de la Gerencia de Servicios a la Ciudad y Gestión Ambiental, en el marco del denominado Plan Verano 2026.

Según informó Buenos Días Perú, los trabajos incluyeron el barrido de más de 100 kilómetros de vía en ambos sentidos, además de la eliminación de puntos críticos de acumulación de basura y limpieza.

Fueron más de 100 operarios los que participaron en esta jornada de limpieza. Ellos contaron con el apoyo de volquetes, cisternas, camiones compactadores y equipos de lavado.

Asimismo, la Gerencia de Movilidad Urbana realizó operativos de auxilio vial en la Panamericana Sur, con la finalidad de garantizar la seguridad, el orden y una circulación vehicular fluida.

Además, este fin de semana los equipos municipales brindaron asistencia inmediata a conductores con vehículos averiados.

