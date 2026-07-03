Línea de emergencia vial de la Municipalidad de Lima ahora también atiende a usuarios de la Panamericana Norte y Ramiro Prialé.
Línea de emergencia vial de la Municipalidad de Lima ahora también atiende a usuarios de la Panamericana Norte y Ramiro Prialé.
Por

Con el objetivo de brindar una respuesta rápida y oportuna ante cualquier incidente en la vía, la Municipalidad Metropolitana de Lima, a través de Emape, pone a disposición de los usuarios de la Panamericana Norte y la autopista Ramiro Prialé la línea de emergencia 939 561 906, servicio que anteriormente estaba disponible únicamente para la Panamericana Sur.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.