Con el objetivo de brindar una respuesta rápida y oportuna ante cualquier incidente en la vía, la Municipalidad Metropolitana de Lima, a través de Emape, pone a disposición de los usuarios de la Panamericana Norte y la autopista Ramiro Prialé la línea de emergencia 939 561 906, servicio que anteriormente estaba disponible únicamente para la Panamericana Sur.

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Con esta medida, miles de conductores que circulan diariamente por los principales corredores viales del sur, norte y este de Lima podrán acceder a una atención oportuna ante cualquier emergencia que se presente en la vía. A través de esta línea, podrán solicitar auxilio vial y reportar accidentes de tránsito, desperfectos mecánicos, vehículos inmovilizados, obstáculos en la vía y otras incidencias. El servicio está disponible las 24 horas del día, durante todo el año.

La incorporación de estos dos corredores viales forma parte de las acciones impulsadas por la Municipalidad Metropolitana de Lima, a través de Emape, para fortalecer el servicio de atención de emergencias en los principales corredores viales bajo su administración y garantizar una respuesta oportuna frente a cualquier incidente.

La importancia de este servicio se refleja en las cifras registradas entre enero y mayo de 2026, periodo en el que Emape realizó un total de 4,574 atenciones en vías metropolitanas bajo su administración. Del total de intervenciones, 3,497 correspondieron a auxilios viales, representando el 76.5 % de los casos atendidos.

La Municipalidad Metropolitana de Lima, a través de Emape, exhorta a los conductores a respetar las normas de tránsito y recuerda que, ante cualquier emergencia o incidencia vial, pueden comunicarse al 939 561 906, donde recibirán atención inmediata por parte de personal especializado.

De esta manera, la Municipalidad Metropolitana de Lima, a través de Emape, reafirma su compromiso con la seguridad vial y la atención permanente de emergencias en beneficio de miles de ciudadanos que se desplazan diariamente por estas importantes vías de la ciudad.