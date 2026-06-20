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El chofer de la combi de placa X1T-710 fue asesinado por un sicario en medio de la Panamericana Sur. (Foto: César Grados / @photo.gec)
El chofer de la combi de placa X1T-710 fue asesinado por un sicario en medio de la Panamericana Sur. (Foto: César Grados / @photo.gec)
Por Redacción EC

Un conductor de combi murió tras recibir múltiples disparos dentro de su unidad en la Panamericana Sur a manos de un sicario a la altura del puente peatonal Justiniano, en el distrito de San Juan de Miraflores.

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