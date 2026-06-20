Un conductor de combi murió tras recibir múltiples disparos dentro de su unidad en la Panamericana Sur a manos de un sicario a la altura del puente peatonal Justiniano, en el distrito de San Juan de Miraflores.

La policía identificó a la víctima como Carlos Chimaco Campos, de 34 años. El hombre manejaba una combi informal que cubría la ruta entre Atocongo y Huaycán al momento del atentado.

El delincuente fingió ser un pasajero para abordar el vehículo sin despertar sospechas, y luego aprovechó la parada de la unidad para recoger más usuarios para disparar contra el chofer.

El chofer de la combi de placa X1T-710 fue asesinado por un sicario en medio de la Panamericana Sur. (Foto: César Grados / @photo.gec)

El chofer de la combi de placa X1T-710 fue asesinado por un sicario en medio de la Panamericana Sur. (Foto: César Grados / @photo.gec)

El chofer de la combi de placa X1T-710 fue asesinado por un sicario en medio de la Panamericana Sur. (Foto: César Grados / @photo.gec)

Chimaco Campos presentaba antecedentes policiales por denuncias de robo. También registraba una requisitoria por delitos contra la seguridad pública y una intervención previa por resistencia a la autoridad.

Agentes del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) lideran las indagaciones del crimen. Los efectivos buscan al autor del homicidio mediante el análisis de las evidencias encontradas en la escena.

El asesinato ocurrió durante el recorrido habitual de la víctima por la Panamericana Sur.