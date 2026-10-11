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El reconocimiento de la UNESCO, el comercio con Chile y la tragedia en la Panamericana Sur

Revisa los comentarios editoriales de El Comercio de este domingo 11 de octubre.

    Redacción EC
    Por

    El Comercio

    buenas.practicas@comercio.com.pe

    El choque frontal dejó cinco muertos en la Panamericana Sur, en Ica. (Foto: Andina)
    El choque frontal dejó cinco muertos en la Panamericana Sur, en Ica. (Foto: Andina)

    En el Semáforo de este domingo 11 de octubre, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, el reconocimiento de la Unesco a CARE Perú por su programa Niñas con Oportunidades y sus avances en la culminación escolar. Segundo, el crecimiento del intercambio comercial entre el Perú y Chile y las oportunidades de integración económica. Finalmente, el accidente fatal en la Panamericana Sur, en Ica, que dejó cinco muertos y vuelve a alertar sobre los riesgos en una de las vías más transitadas del país.

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