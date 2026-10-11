El reconocimiento de la UNESCO, el comercio con Chile y la tragedia en la Panamericana Sur

En el Semáforo de este domingo 11 de octubre, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, el reconocimiento de la Unesco a CARE Perú por su programa Niñas con Oportunidades y sus avances en la culminación escolar. Segundo, el crecimiento del intercambio comercial entre el Perú y Chile y las oportunidades de integración económica. Finalmente, el accidente fatal en la Panamericana Sur, en Ica, que dejó cinco muertos y vuelve a alertar sobre los riesgos en una de las vías más transitadas del país.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢Unesco reconoce a CARE Perú por su programa Niñas con Oportunidades

La Unesco reconoció a CARE Perú con el Premio 2026 para la Educación de las Niñas y las Mujeres por su programa Niñas con Oportunidades, que promueve la culminación de la secundaria. Entre el 2022 y el 2024, la proporción de estudiantes que concluyeron ese nivel aumentó de 65% a 82%. La distinción destaca una iniciativa que contribuye a reducir brechas educativas, especialmente en zonas vulnerables, y de acuerdo con la organización, abre oportunidades para fortalecer su alcance e impulsar políticas públicas.

🟢Confianza y crecimiento en la relación comercial de Chile y Perú

El intercambio comercial entre el Perú y Chile alcanzó los US$3.603 millones en el 2025, ocho veces más que hace unas décadas, según se destacó en la XXI Reunión del Consejo Empresarial Chileno-Peruano. Además, Chile acumula US$4.548 millones de inversión extranjera directa en el Perú. Representantes de ambos países resaltaron las oportunidades de integración en minería, agricultura, tecnología y servicios. Fortalecer esta relación resulta clave para impulsar el crecimiento económico en un marco de confianza.

🔴Nuevo choque violento en la Panamericana Sur

Un nuevo accidente fatal ocurrió en la Panamericana Sur, en Ica, donde una camioneta y un automóvil station wagon colisionaron frontalmente, lo que causó la muerte de cinco personas. La densa neblina habría reducido la visibilidad en la vía, mientras las primeras pesquisas de la Policía de Carreteras apuntan a que el conductor de la camioneta invadió el carril contrario. La tragedia vuelve a poner en evidencia los riesgos de una de las vías con mayor tránsito del país.