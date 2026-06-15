Un violento ataque armado dejó tres personas heridas durante la madrugada de este lunes en el distrito de San Juan de Lurigancho, luego de que presuntos sicarios irrumpieran en una bodega y dispararan contra dos hombres que se encontraban en el interior del establecimiento. La Policía investiga el caso como un posible ajuste de cuentas.

El atentado ocurrió cuando los delincuentes, que se movilizaban a bordo de una motocicleta, descendieron del vehículo e ingresaron directamente al local donde estaban las víctimas. Según las primeras indagaciones, ambos hombres habrían permanecido en el lugar consumiendo licor desde las 6:00 p.m. del día anterior.

De acuerdo con las imágenes captadas por cámaras de seguridad, los atacantes efectuaron al menos diez disparos contra los dos sujetos antes de emprender la huida. Como consecuencia del ataque, ambas víctimas resultaron gravemente heridas.

Criminales disparan más de diez veces contra dos hombres dentro de una bodega en SJL. (Foto: Captura de YT/BDP)

Sin embargo, la violencia no terminó allí. Durante su fuga, uno de los delincuentes se cruzó con un mototaxista que les recriminó por el atentado. En respuesta, el sujeto armado le disparó a la altura del hombro, dejándolo herido antes de escapar junto a sus cómplices.

Las autoridades indicaron que este tercer afectado no tendría relación con los hechos que motivaron el ataque, pero fue alcanzado por la acción criminal de los sicarios.

Todo el accionar de los delincuentes quedó registrado por cámaras de videovigilancia instaladas en la zona. Las grabaciones muestran desde el momento en que los atacantes ingresan a la bodega hasta su posterior huida en motocicleta, por lo que se espera que las imágenes contribuyan a la identificación y captura de los responsables.

La Policía Nacional continúa con las investigaciones para determinar el móvil del atentado y establecer la identidad de los involucrados.

¿Cómo denunciar un robo u otro delito?

La Policía Nacional del Perú cuenta con la Central de Emergencias que funciona las 24 horas. Solo debes marcar el 105 para denunciar si has sido víctima de la delincuencia o se haya violado alguna norma. Además, cuenta con su número de WhatsApp: 964 605 570 y 942 479 506. También es posible acudir a la comisaría del distrito para hacer la denuncia correspondiente.