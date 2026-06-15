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Sicarios atacan a dos personas y balean a mototaxista. (Foto: Captura de YT/BDP)
Sicarios atacan a dos personas y balean a mototaxista. (Foto: Captura de YT/BDP)
Por Redacción EC

Un violento ataque armado dejó tres personas heridas durante la madrugada de este lunes en el distrito de San Juan de Lurigancho, luego de que presuntos sicarios irrumpieran en una bodega y dispararan contra dos hombres que se encontraban en el interior del establecimiento. La Policía investiga el caso como un posible ajuste de cuentas.

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