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La empresa informó que sus actividades se desarrollan con normalidad tras el incendio | Foto: Prensa Chalaca (Facebook - Captura)
La empresa informó que sus actividades se desarrollan con normalidad tras el incendio | Foto: Prensa Chalaca (Facebook - Captura)
Por Redacción EC

Un incendio registrado la mañana de este sábado en las instalaciones de la empresa logística Imupesa, ubicada en Oquendo (Callao), causó alarma entre trabajadores y transportistas al generar una intensa columna de humo visible desde varios puntos del sector.

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