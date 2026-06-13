Un incendio registrado la mañana de este sábado en las instalaciones de la empresa logística Imupesa, ubicada en Oquendo (Callao), causó alarma entre trabajadores y transportistas al generar una intensa columna de humo visible desde varios puntos del sector.

El siniestro se reportó a las 11:44 a.m. en un almacén-depósito cerrado. Hasta el lugar se desplazaron cinco unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, incluyendo motobombas, una ambulancia, un vehículo de rescate y una escala telescópica.

#Callao #Oquendo #Incendio #IMUPESA ♬ sonido original - prensachalacatv @prensachalacatv REPORTAN FUERTE INCENDIO EN IMUPESA || Un fuerte incendio se registró la mañana de este sábado en las instalaciones de IMUPESA, ubicadas en la zona de Oquendo, en el Callao, generando preocupación entre trabajadores, transportistas y transeúntes que se encontraban en los alrededores. Las imágenes del siniestro muestran una intensa columna de humo que pudo observarse desde varios puntos cercanos, mientras unidades de emergencia acudían al lugar para atender la situación. Hasta el momento no se ha informado oficialmente sobre personas heridas ni sobre la magnitud de los daños materiales. Las causas del incendio aún son materia de investigación, mientras las autoridades y los bomberos continúan realizando labores de control y evaluación en la zona. #PrensaChalaca

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Por su parte, la empresa detalló en un comunicado que el fuego inició en el área de reparaciones del depósito de contenedores vacíos, catalogando el hecho como un “amago”.

“Confirmamos que la situación fue controlada de manera rápida y oportuna gracias a la activación inmediata de nuestros protocolos de seguridad, el soporte de nuestra Brigada de Emergencia y el valioso apoyo de la Compañía de Bomberos Salvadora Callao #09”, informaron.

Tras ser controlada la emergencia por los bomberos, la compañía confirmó que no hubo heridos y que las actividades en el complejo aduanero se reanudaron con normalidad.