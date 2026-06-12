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El grupo independiente de rescate de animales solicitó a la municipalidad de La Perla dar seguimiento al caso. (Foto: Difusión)
El grupo independiente de rescate de animales solicitó a la municipalidad de La Perla dar seguimiento al caso. (Foto: Difusión)
Por Redacción EC

En un inmueble en ruinas del jirón Tarata 565, en el distrito de La Perla, alrededor de 20 gatos viven entre heces, escombros y restos de otros animales muertos. La municipalidad de La Perla acudió al lugar el 4 de junio, pero hasta hoy los felinos siguen ahí en las mismas condiciones.

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