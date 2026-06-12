En un inmueble en ruinas del jirón Tarata 565, en el distrito de La Perla, alrededor de 20 gatos viven entre heces, escombros y restos de otros animales muertos. La municipalidad de La Perla acudió al lugar el 4 de junio, pero hasta hoy los felinos siguen ahí en las mismas condiciones.

La casa tiene el techo a punto de colapsar y completamente cubierto de heces y tierra. Desde ese mismo techo se observa a los gatos hacinados, varios de ellos visiblemente enfermos.

El inmueble alberga gatos desde hace años, pero en los últimos meses su número ha crecido de forma alarmante. La mortalidad es constante: aunque una persona se ha hecho cargo de alimentarlos por su cuenta, los animales siguen muriendo jóvenes, y en repetidas ocasiones se han encontrado crías muertas en el muro de la vivienda.

Ante esta situación, el 6 de junio un pequeño grupo de rescate independiente, que no pertenece a ningún albergue, logró retirar a cinco gatos.

Se trata de tres crías de aproximadamente un mes que presentaban procesos infecciosos, fueron acogidas en un albergue; una gata de cinco meses, ya esterilizada, y otra de dos meses permanecen en un hogar temporal.

Toda su atención veterinaria se ha costeado con aportes reunidos entre amigos y conocidos de una tercera persona que no vive en la zona, sin ningún apoyo institucional.

La Ley N.° 30407, de Protección y Bienestar Animal, establece el deber de proteger a los animales y prohíbe su abandono, y faculta a las autoridades a actuar para resguardar su vida y su salud.

Por ello, el grupo solicita a la municipalidad de La Perla dar seguimiento al caso, intervenir el inmueble por el riesgo de salubridad pública que representa y sumarlo a sus campañas de esterilización.

Asimismo, invita a la ciudadanía a colaborar como hogares de acogida, adoptantes o aportando a la atención veterinaria de los rescatados. El objetivo, señalan, no es retirar a los animales para devolverlos a las mismas condiciones, sino garantizarles atención médica, un destino seguro y el control de la sobrepoblación.