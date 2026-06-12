La Fiscalía de la Nación a través de la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Condevilla solicitó una pena de 35 años de privación de la libertad contra el delincuente Erick Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo”, por los delitos de secuestro y extorsión.

De acuerdo con el acta de acusación formal, los empresarios Erick Trujillo Torres y César Corrales Calla, fueron raptados en la zona de Lima Norte, exactamente en el distrito de Comas durante el mes de marzo del año 2020

Erick Moreno Hernández pasará encerrado 36 meses mientras es procesado. (Justicia Tv)

Alias ‘El Monstruo’ era quien realizaba las llamadas de extorsión dirigidas a los parientes de las víctimas secuestradas. En una de ellas exigía la suma de 300.000 dólares para liberarla.

Según la defensa del acusado, el Ministerio Público carece de los elementos de convicción suficientes para demostrar la responsabilidad de su patrocinado.

Actualmente, Moreno Hernández está recluido en el Centro de Reclusión de Máxima Seguridad de la Base Naval del Callao. Canal N indica que la solicitud planteada por el Ministerio Público representa el extremo máximo de la sanción penal aplicable en su modalidad temporal.

Cabe señalar que el tribunal penal encargado del caso informó que el próximo 22 de junio de 2026, Moreno Hernández hará uso de su derecho a la defensa, ejerciendo su intervención final. Asimismo, se indicó que la lectura pública de la sentencia definitiva se llevará a cabo el 24 de junio de 2026.

se instaló en Lima Norte, zona donde el control criminal lo ejercía Alan Smith Lucano Cotrina, alias“Jorobado”.

¿Quién es alias ‘El Monstruo’?

Moreno Hernández nació en Ica y llegó a Lima, donde desde adolescente se inició en delitos menores como robo de celulares y artefactos electrónicos. Luego, fueron hurtos agravados de autopartes y de vehículos. En 2017, fue detenido por integrar una banda dedicada a ese delito y recibió una condena de 12 años, pero solo permaneció preso dos años.

Finalmente, se instaló en Lima Norte, donde se asentó y continuó con su actuar criminal junto a Alan Smith Lucano Cotrina, alias “Jorobado”.