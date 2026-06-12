Resumen

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La audiencias fue en Centro de Reclusión de Máxima Seguridad de la Base Naval del Callao. Foto: Canal N
La audiencias fue en Centro de Reclusión de Máxima Seguridad de la Base Naval del Callao. Foto: Canal N
Por Redacción EC

La Fiscalía de la Nación a través de la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Condevilla solicitó una pena de 35 años de privación de la libertad contra el delincuente Erick Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo”, por los delitos de secuestro y extorsión.

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