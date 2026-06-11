Resumen

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El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) instó a los ciudadanos a utilizar bloqueador solar con filtro UV, sombreros de ala ancha y gafas protectoras en espacios abiertos. Además recomendó priorizar el consumo continuo de agua para evitar cuadros de deshidratación. Foto: composición GEC
El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) instó a los ciudadanos a utilizar bloqueador solar con filtro UV, sombreros de ala ancha y gafas protectoras en espacios abiertos. Además recomendó priorizar el consumo continuo de agua para evitar cuadros de deshidratación. Foto: composición GEC
Por Redacción EC

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) alertó que el incremento de la temperatura diurna, a lo largo del litoral y el sector andino del país, se mantendrá hasta el próximo 15 de junio. Esta anomalía climática afectará al Callao y a los departamentos de Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, Tacna y Tumbes.

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