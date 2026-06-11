El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) alertó que el incremento de la temperatura diurna, a lo largo del litoral y el sector andino del país, se mantendrá hasta el próximo 15 de junio. Esta anomalía climática afectará al Callao y a los departamentos de Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, Tacna y Tumbes.

Según el informe técnico del Senamhi, la ausencia de cobertura nubosa alcanzará su punto más crítico hacia el mediodía, lo que acelerará la exposición directa a la radiación ultravioleta (UV). Además, se prevén ráfagas de viento con velocidades de hasta 35 km/h, concentrándose principalmente durante las horas de la tarde.

De acuerdo a los mapas de monitoreo del Senamhi, son nueve los departamentos que se verán afectados: Ancash, Cajamarca, Callao, Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima, Piura y Tumbes. Foto: Andina/composición GEC

Temperaturas llegarán a los 36° C: pronósticos por regiones

De acuerdo al pronóstico del Senamhi, los rangos de temperaturas máximas que regirán en el territorio nacional hasta mediados de mes serán:

Región Costa

Costa norte: temperaturas máximas de entre 29 °C y 36 °C.

Costa central: valores que oscilarán entre 26 °C y 32 °C.

Costa sur: registros térmicos de entre 26 °C y 33 °C.

Región Sierra

Sierra norte: valores máximos ubicados entre 18 °C y 32 °C.

Sierra central: temperaturas estimadas entre 19 °C y 28 °C.

Sierra sur: registros ambientales de entre 15 °C y 29 °C.

Indeci brinda recomendaciones de seguridad y monitoreo

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) instó a los ciudadanos a utilizar bloqueador solar con filtro UV, sombreros de ala ancha y gafas protectoras en espacios abiertos. Además recomendó priorizar el consumo continuo de agua para evitar cuadros de deshidratación.

El Indeci aconseja a la población a beber abundante líquido y no exponerse de forma directa a los rayos del sol.

Del mismo modo, las pautas de prevención exigen a las empresas y familias asegurar una ventilación constante tanto en las viviendas como en los centros de trabajo, priorizar el uso de prendas de vestir de colores claros y evitar la exposición directa a la luz solar en las horas de mayor intensidad.

Por su parte, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) mantiene la vigilancia de las jurisdicciones alertadas en coordinación con los gobiernos regionales y locales para evaluar los impactos del fenómeno.