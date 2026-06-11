Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Karina Candia, hermana de la fallecida, señaló a los medios locales que, gracias a un sueño que tuvo tras usar una prensa de la víctima, logró orientar la búsqueda de los efectivos policiales y brigadas civiles hacia el punto donde se halló el cuerpo. Foto: difusión/composición GEC
Karina Candia, hermana de la fallecida, señaló a los medios locales que, gracias a un sueño que tuvo tras usar una prensa de la víctima, logró orientar la búsqueda de los efectivos policiales y brigadas civiles hacia el punto donde se halló el cuerpo. Foto: difusión/composición GEC
Por Redacción EC

El cuerpo de Rosa Candia de 36 años, quien fue reportada como desaparecida desde el 26 de mayo por sus familiares, fue localizado en el interior de un silo dentro de un campo agrícola abandonado en el distrito de Santa Ana, en Quillabamba, región Cusco. El terreno pertenecería a los familiares de la expareja de la víctima, identificada como Hebert Castro.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo: