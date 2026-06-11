Cusco: hallan cadáver de mujer dentro de un silo y sospechan de su exconviviente y su propio hijo
La víctima de 36 años se encontraba desaparecida hace dos semanas tras viajar desde Puerto Maldonado para visitar a su menor hijo, quien habría intentado encubrir el crimen enviando mensajes falsos a su familia afirmando que su madre había viajado a España.
El cuerpo de Rosa Candia de 36 años, quien fue reportada como desaparecida desde el 26 de mayo por sus familiares, fue localizado en el interior de un silo dentro de un campo agrícola abandonado en el distrito de Santa Ana, en Quillabamba, región Cusco. El terreno pertenecería a los familiares de la expareja de la víctima, identificada como Hebert Castro.
El cuerpo de Rosa Candia de 36 años, quien fue reportada como desaparecida desde el 26 de mayo por sus familiares, fue localizado en el interior de un silo dentro de un campo agrícola abandonado en el distrito de Santa Ana, en Quillabamba, región Cusco. El terreno pertenecería a los familiares de la expareja de la víctima, identificada como Hebert Castro.
Rosa Candia radicaba de forma permanente en la ciudad de Puerto Maldonado y viajó a mediados de mayo a Quillabamba para visitar a su hijo menor de 17 años, quien vivía con su padre. Según el reporte de la comisaría provincial, el rastro de la víctima se perdió entre la noche del 24 y la madrugada del 25 de mayo.
La hipótesis policial señala señalan a su expareja y a su propio hijo como los principales sospechosos de la muerte de la mujer.
Hallazgo guiado por testimonios de los familiares
Karina Candia, hermana de la fallecida, señaló a los medios locales que, gracias a un sueño que tuvo tras usar una prensa de la víctima, logró orientar la búsqueda de los efectivos policiales y brigadas civiles hacia el punto donde se halló el cuerpo, aproximadamente a 40 minutos del centro urbano de Quillabamba.
“Yo me puse la polera de mi hermana yo sueño como una visión como si ella hubiese caminado las motos me pasaban por mi lado pero yo seguía caminando por eso yo antes también con la policía le dije ‘Me soñé ese sueño he tenido hay que buscar’”, contó.
Hijo habría enviado mensajes falsos
Durante las diligencias preliminares, la Policía detectó que el hijo de la víctima habría intentado desviar la atención de las autoridades y de sus familiares maternos, en los días posteriores a la desaparición. El adolescente envió comunicaciones escritas en las que indicaba falsamente que su progenitora había realizado un viaje imprevisto con destino a España.
Los deudos criticaron la demora inicial de las autoridades y exigieron la captura inmediata para que reciban la pena máxima. “¿Qué cosa ha esperado la Policía, vamos a investigar la Fiscalía, qué cosa ha esperado hasta ahora? Tal vez más antes se hubieran movilizado, ni el hombre se hubiera escapado, hubiera encontrado tal vez viva mi hermana, pero ahora la encuentro muerta, enterrada”, puntualizó Karina.
La expareja Hebert Castro Catalán se entregó este jueves a la Policía en Quillabamba. El hombre se presentó acompañado de su abogado tras la orden de detención preliminar por siete días.
Canales de ayuda: ¿cómo denunciar?
Las víctimas de violencia o testigos de un caso, pueden denunciar inmediato ante la Policía o acudir a los Centros de Emergencia Mujer (CEM), cuyo servicio es especializado y gratuito para víctimas de violencia familiar y sexual.
También pueden comunicarse a la Línea 100, desde cualquier teléfono fijo, público o celular durante las 24 horas del día. Este servicio telefónico es gratuito a nivel nacional y está especializado en brindar información, orientación y soporte a las víctimas de violencia o maltrato.
Además, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables tiene habilitado un servicio de chat para prevenir situaciones de riesgo y violencia física, sexual o psicológica. Se debe entrar desde cualquier dispositivo con internet a www.mimp.gob.pe/chat100
Las fiscalías especializadas en violencia contra la mujer cuentan con la línea gratuita 0800-00205 para recibir denuncias desde todo el país.