El cuerpo de Rosa Candia de 36 años, quien fue reportada como desaparecida desde el 26 de mayo por sus familiares, fue localizado en el interior de un silo dentro de un campo agrícola abandonado en el distrito de Santa Ana, en Quillabamba, región Cusco. El terreno pertenecería a los familiares de la expareja de la víctima, identificada como Hebert Castro.

Rosa Candia radicaba de forma permanente en la ciudad de Puerto Maldonado y viajó a mediados de mayo a Quillabamba para visitar a su hijo menor de 17 años, quien vivía con su padre. Según el reporte de la comisaría provincial, el rastro de la víctima se perdió entre la noche del 24 y la madrugada del 25 de mayo.

La hipótesis policial señala señalan a su expareja y a su propio hijo como los principales sospechosos de la muerte de la mujer.

Hallazgo guiado por testimonios de los familiares

Karina Candia, hermana de la fallecida, señaló a los medios locales que, gracias a un sueño que tuvo tras usar una prensa de la víctima, logró orientar la búsqueda de los efectivos policiales y brigadas civiles hacia el punto donde se halló el cuerpo, aproximadamente a 40 minutos del centro urbano de Quillabamba.

“Yo me puse la polera de mi hermana yo sueño como una visión como si ella hubiese caminado las motos me pasaban por mi lado pero yo seguía caminando por eso yo antes también con la policía le dije ‘Me soñé ese sueño he tenido hay que buscar’”, contó.

La Policía detectó que el hijo de Rosa Candia habría intentado desviar la atención de las autoridades y de sus familiares maternos, en los días posteriores a la desaparición. Foto: Facebook/difusión

Hijo habría enviado mensajes falsos

Durante las diligencias preliminares, la Policía detectó que el hijo de la víctima habría intentado desviar la atención de las autoridades y de sus familiares maternos, en los días posteriores a la desaparición. El adolescente envió comunicaciones escritas en las que indicaba falsamente que su progenitora había realizado un viaje imprevisto con destino a España.

Los deudos criticaron la demora inicial de las autoridades y exigieron la captura inmediata para que reciban la pena máxima. “¿Qué cosa ha esperado la Policía, vamos a investigar la Fiscalía, qué cosa ha esperado hasta ahora? Tal vez más antes se hubieran movilizado, ni el hombre se hubiera escapado, hubiera encontrado tal vez viva mi hermana, pero ahora la encuentro muerta, enterrada”, puntualizó Karina.

La expareja Hebert Castro Catalán se entregó este jueves a la Policía en Quillabamba. El hombre se presentó acompañado de su abogado tras la orden de detención preliminar por siete días.

Castro es el principal sospechoso del crimen contra Rosa Candia, quien fue hallada muerta dentro de su propiedad agrícola. Foto: Prensa Perú.

Canales de ayuda: ¿cómo denunciar?

Las víctimas de violencia o testigos de un caso, pueden denunciar inmediato ante la Policía o acudir a los Centros de Emergencia Mujer (CEM), cuyo servicio es especializado y gratuito para víctimas de violencia familiar y sexual.

También pueden comunicarse a la Línea 100, desde cualquier teléfono fijo, público o celular durante las 24 horas del día. Este servicio telefónico es gratuito a nivel nacional y está especializado en brindar información, orientación y soporte a las víctimas de violencia o maltrato.

Marcha en Arequipa para prevenir la violencia contra la mujer. (Foto: Yunsu Pariapaza/@photo.gec)

Además, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables tiene habilitado un servicio de chat para prevenir situaciones de riesgo y violencia física, sexual o psicológica. Se debe entrar desde cualquier dispositivo con internet a www.mimp.gob.pe/chat100

Las fiscalías especializadas en violencia contra la mujer cuentan con la línea gratuita 0800-00205 para recibir denuncias desde todo el país.