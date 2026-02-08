Escuchar
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

00:0000:00

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Mientras el gobierno intentaba contener el escándalo del ‘Chifagate’, protagonizado por el presidente José Jerí, el Comité Estadístico Interinstitucional de la Criminalidad (CEIC) presentó –después de cuatro años de injustificado silencio– las cifras oficiales sobre seguridad ciudadana en el Perú.

TE PUEDE INTERESAR

Cayó el ‘Monstruo’, pero hay 29 acusados de extorsión entre los prófugos más buscados por la justicia
ECData

Cayó el ‘Monstruo’, pero hay 29 acusados de extorsión entre los prófugos más buscados por la justicia

Elecciones generales 2026: las regiones que definen el resultado electoral en el Perú
ECData

Elecciones generales 2026: las regiones que definen el resultado electoral en el Perú

Fútbol peruano: experiencia extranjera o talento local en la Liga 1 2026
ECData

Fútbol peruano: experiencia extranjera o talento local en la Liga 1 2026

“Esta pelea no pasará del primer round, lo voy a destrozar”
ECData

“Esta pelea no pasará del primer round, lo voy a destrozar”