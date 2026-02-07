Jerí no necesariamente gobierna, una crónica de Fernando Vivas tras la contratación de allegadas al mandatario

Escuchar
Cuando José Jerí, dos semanas atrás, compareció ante la Comisión de Fiscalización para hacer el control de daños del ‘Chifagate’, contó que su madre, con lágrimas en los ojos, entró a su habitación a preguntarle qué pasaba. Esa fue -según su relato- la señal de que tenía que explicarle al pueblo que él es víctima de una campaña ruin.

