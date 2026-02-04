Martín Calderón
Martín Calderón

José Jerí: ¿Hasta dónde puede llegar la Fiscalía Anticorrupción en el caso de las contrataciones tras visitas a Palacio?
José Jerí: ¿Hasta dónde puede llegar la Fiscalía Anticorrupción en el caso de las contrataciones tras visitas a Palacio?

José Jerí: ¿Hasta dónde puede llegar la Fiscalía Anticorrupción en el caso de las contrataciones tras visitas a Palacio?

La Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios abrió investigación preliminar por presunto delito contra la administración pública vinculado a la contratación de cinco jóvenes que, días después de reunirse con el presidente José Jerí, accedieron a órdenes de servicio y cargos en distintas entidades del Estado.

