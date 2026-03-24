La historia detrás del lugar es, en esencia, familiar. “El terreno es de la familia y la idea inicial era tener un espacio para nosotros, con unos búngalos para reunirnos”, cuenta Nicolás Deza, gerente del proyecto. Pero lo que empezó como un refugio íntimo fue creciendo casi sin buscarlo. Ciclistas, visitantes y hasta parapentistas comenzaron a tocar la puerta y a pedir usar el espacio. Así, entre parrillas improvisadas y desayunos espontáneos, Ranch Pachacámac empezó a tomar forma.

Este gran espacio reúne opciones gastronómicas, spa, actividades de aventura, habitaciones y otros espacios ideales para compartir en grupo. / Ranch Pachacamac

El verdadero impulso llegó durante la pandemia, cuando la necesidad de espacios abiertos se volvió urgente. “Ahí, por la demanda, decidimos convertirlo en un hotel”, explica Deza. Desde entonces, el crecimiento ha sido orgánico: escuchar al visitante, entender qué busca y responder con nuevas experiencias. “Todo ha sido bien natural, viendo qué quieren, qué necesitan”, añade.

Un espacio que se adapta a cada plan

Hoy, este espacio es un lugar que puede ser muchas cosas a la vez. Desde un full day con amigos o familia hasta una estadía más larga, pasando por celebraciones sociales o encuentros corporativos. “Es un lugar pensado para familias y parejas, bien tranquilo, pero también hacemos eventos grandes. Hemos tenido encuentros de hasta 600 personas”, comenta Deza.

El día aquí transcurre sin apuro: una tarde en la piscina, una siesta en hamaca bajo la sombra, partidas de ping pong o incluso cine al aire libre cuando cae la noche. Las fogatas encendidas, el cielo abierto y el silencio terminan de construir esa sensación de escape que —cada vez más— se vuelve un lujo cercano.

Para quienes buscan algo más activo, también hay experiencias como parapente o cuatrimotos, que contrastan con los momentos de descanso y suman un punto de adrenalina a la visita.

Las fogatas se realizan todos los días, a las 7 p.m., siendo una oportunidad especial para compartir y comer marshmellows asados. / Ranch Pachacamac

Comer bien, sin apuro

La experiencia no estaría completa sin la comida. Aquí conviven sabores de espíritu muy peruano como pachamanca, lomo saltado, trucha frita; con propuestas pensadas para compartir. Desde clases de cebiche hasta grandes experiencias gastronómicas para grupos, todo gira en torno a la mesa como punto de encuentro. “Hacemos experiencias culinarias interesantes, todo está en constante evolución”, explica Deza.

En la carta encontramos pollo al cilindro y trucha frita, dos clásicos que recomendamos probar. / Pierina Denegri Davies

Uno de los highlights es la zona de pizzas. El horno de barro, encendido los fines de semana, marca el ritmo de las tardes y noches con masas hechas en casa, lasañas y preparaciones que se disfrutan mejor al aire libre. “Prendemos el horno y salen pizzas con masa artesanal… y en las noches sumamos música en vivo, fogatas y chimeneas”, cuenta. Es ahí donde el plan empieza a extenderse sin darse cuenta.

Dormir entre el silencio y el paisaje

Para quienes deciden quedarse, Ranch Pachacámac propone un descanso que va más allá de lo funcional. En este hotel boutique, el hospedaje se entiende como un refugio: espacios diseñados para desconectar sin perder la comodidad.

Cuentan con habitaciones tanto familiares como para escapadas de parejas. / Ranch Pachacamac

Las suites familiares están pensadas para escapadas en grupo: cuentan con dos habitaciones matrimoniales con cama king, además de un ambiente adicional con tina tipo española, terraza amplia, comedor y vista abierta al jardín. Son espacios que invitan a quedarse, a compartir sin prisa y a hacer del descanso parte de la experiencia.

Por su parte, la suite matrimonial ofrece una versión más íntima, con cama king, terraza privada, frigobar y una vista que acompaña el ritmo pausado del entorno. Todo pensado para escapadas en pareja donde el plan principal es simplemente estar. A esto se suman los bungalows familiares, con habitaciones matrimoniales, dobles y triples, cada una con baño propio. Una opción más flexible para grupos o familias.

Los cuartos incluyen una terraza ideal para compartir o tomar el desayuno. / Ranch Pachacamac

Bienestar, vistas y momentos que se quedan

El espíritu del lugar también se refleja en sus espacios comunes: un mirador con vistas abiertas del valle, rincones como “La Toscana” para almuerzos largos, chimeneas que invitan a quedarse conversando hasta tarde y áreas privadas donde armar parrillas o celebraciones más íntimas.

En esa misma línea, el bienestar ha ido ganando protagonismo. La incorporación de un spa con masajes y sauna responde tanto al pedido del público como a una visión personal. “A mí me encanta el sauna… y quería que la gente también pueda disfrutar de ese momento de relajación”, comenta Deza. Próximamente, adelanta, llegarán nuevas áreas como una segunda piscina y jacuzzis al aire libre.

La piscina es uno de los puntos favoritos por huéspedes y visitantes durante el día. / Ranch Pachacamac

Ranch Pachacámac no es solo un destino: es un lugar donde el plan se arma solo. Puede empezar como una escapada breve y terminar en una noche más, una conversación junto al fuego o una comida que se alarga. Porque a veces, para desconectarse de verdad, no hace falta ir tan lejos.