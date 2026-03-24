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En este tranquilo y verde espacio, Ranch Pachacamac, podrás encontrar el plan perfecto: desde una cena deliciosa hasta un espectáculo inolvidable, sin olvidar una estadía especial.
En este tranquilo y verde espacio, Ranch Pachacamac, podrás encontrar el plan perfecto: desde una cena deliciosa hasta un espectáculo inolvidable, sin olvidar una estadía especial.
/ Ranch Pachacamac
Por Pierina Denegri Davies

A solo 45 minutos de Lima, cuando el paisaje empieza a alejarse del ruido y gana el silencio de los cerros, aparece Ranch Pachacámac como un pequeño oasis. En lo alto del valle, rodeado de un entorno árido que contrasta con sus amplias áreas verdes, este espacio invita a hacer una pausa: desconectar, respirar distinto y dejar que el tiempo corra más lento. Recientemente conocimos la propuesta, que resulta ideal para una escapada en Semana Santa.

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