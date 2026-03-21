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Recordamos el origen de la pollada a partir de una reciente polémica originada por el colectivo de arte Mendiburu. (Foto: GEC/ Archivo)
Recordamos el origen de la pollada a partir de una reciente polémica originada por el colectivo de arte Mendiburu. (Foto: GEC/ Archivo)
Por Ángel Navarro Quevedo

Entender al Perú es asumir que la gastronomía te puede salvar la vida. Y que el pollo es, indiscutiblemente, el animal preferido del peruano. De ahí que exista la pollada. Lo demás viene por añadidura: que una calle entera pueda dejar de ser calle sin mayor trámite, que las veredas puedan ser el comedor, y las casas se tornen en cocinas abiertas. Así lo entendía la recordada Lucila Campos cuando convocaba a su barrio en Lince para armar una pollada en favor de alguna urgencia vecinal.

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