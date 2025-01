Me sobró pollada al horno y justo me había provocado un rico sánguche de pollo deshilachado. Después de esta experiencia, no sé si pueda volver a comer la versión tradicional.

Imagínate los sabores del marinado de la pollada y en vez de que el sánguche lleve solo pecho, le ponemos también muslos y alas con todo y pellejo… ¡puro sabor!

No hay mejor mayonesa que la mayonesa hecha en casa pero... ¿y si la volvemos tártara? ¡Palabras mayores! No pueden faltar una paltita cremosa y un pan crocante.

Ingredientes:

Pollada del día anterior (pecho, muslos y alas). También puedes aprender a hacerla en casa con esta receta.

Para la mayonesa:

Ingredientes 4 huevos

4 dientes de ajo

2 g de ají limo

10 g de mostaza

2 limones (jugo y ralladura)

400 ml de aceite de oliva

Sal y pimienta negra al gusto

Sánguche de pollada

Para la tártara:

Ingredientes 600 g de mayonesa

2 huevos duros

10 g de culantro

10 g de cebolla china

40 g de cebolla roja

Sal y pimienta negra

Preparación:

Paso a paso:

Desmenuzar la pollada del día anterior incluyendo la piel.

Preparar la mayonesa agregando en un recipiente los huevos, la mostaza, sal, pimienta negra, y el jugo y la ralladura de los limones. Mezclar. Agregar aceite poco a poco hasta formar una mayonesa firme.

Para la tártara, agregarle a la mayonesa la cebolla china, el culantro, la cebolla blanca, la cebolla roja, los huevos duros y mezclar bien.

Agregar la salsa tártara al pollo.

Finalmente preparar el sánguche con nuestro pan tostado favorito, palta y la ensalada de pollo.

