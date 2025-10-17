Anticuchos al plato: la receta infalible para preparar en casa este clásico peruano

Ingredientes:

250g de corazón de res

500ml ají panca licuado

3 cucharadas de vinagre

1 cucharada de orégano en polvo

1/2 cucharada de comino en polvo

1 cucharadita de sal

1 cucharadita de pimienta negra molida

5 cucharadas de Aceite de cocina

Acompañamientos: papa amarilla frita, choclo

Preparación:

Mezclamos el ají seco licuado o ají panca licuado con el ajo molido, pimienta, comino, orégano y sal. Un chorro de vinagre y aceite y con manos limpias estamos listos para masajear nuestros corazones en la marinada. Dejamos reposar por unas horas y a cocinar.

Llevamos una sartén grill al fuego alto y la vamos a dejar humear y allí vamos a poner nuestros corazones de res para que se sellen por completo.

Newsletter Provecho Pierina Denegri te deleita con los mejores points y recomendaciones culinarias, cada viernes.

Finalmente, salteamos para dar el toque ahumado del anticucho.

(*) Esta receta es para aproximadamente 4 personas.