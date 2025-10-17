Stephanie Pellny
Stephanie Pellny

Anticuchos al plato: la receta infalible para preparar en casa este clásico peruano
Anticuchos al plato: la receta infalible para preparar en casa este clásico peruano

Anticuchos al plato: la receta infalible para preparar en casa este clásico peruano

Ingredientes:

  • 250g de corazón de res
  • 500ml ají panca licuado
  • 3 cucharadas de vinagre
  • 1 cucharada de orégano en polvo
  • 1/2 cucharada de comino en polvo
  • 1 cucharadita de sal
  • 1 cucharadita de pimienta negra molida
  • 5 cucharadas de Aceite de cocina
  • Acompañamientos: papa amarilla frita, choclo

Preparación:

Mezclamos el ají seco licuado o ají panca licuado con el ajo molido, pimienta, comino, orégano y sal. Un chorro de vinagre y aceite y con manos limpias estamos listos para masajear nuestros corazones en la marinada. Dejamos reposar por unas horas y a cocinar.

Llevamos una sartén grill al fuego alto y la vamos a dejar humear y allí vamos a poner nuestros corazones de res para que se sellen por completo.

Finalmente, salteamos para dar el toque ahumado del anticucho.

(*) Esta receta es para aproximadamente 4 personas.

