Anticuchos al plato: la receta infalible para preparar en casa este clásico peruano

Ingredientes:
- 250g de corazón de res
- 500ml ají panca licuado
- 3 cucharadas de vinagre
- 1 cucharada de orégano en polvo
- 1/2 cucharada de comino en polvo
- 1 cucharadita de sal
- 1 cucharadita de pimienta negra molida
- 5 cucharadas de Aceite de cocina
- Acompañamientos: papa amarilla frita, choclo
Preparación:
Mezclamos el ají seco licuado o ají panca licuado con el ajo molido, pimienta, comino, orégano y sal. Un chorro de vinagre y aceite y con manos limpias estamos listos para masajear nuestros corazones en la marinada. Dejamos reposar por unas horas y a cocinar.
Llevamos una sartén grill al fuego alto y la vamos a dejar humear y allí vamos a poner nuestros corazones de res para que se sellen por completo.
Finalmente, salteamos para dar el toque ahumado del anticucho.
(*) Esta receta es para aproximadamente 4 personas.