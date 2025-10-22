Don Facu, la propuesta en Surquillo con uno de los anticuchos más contundentes de Lima

Su promotor, Alberto Flores —gerente general y dueño— lo resume así: “La anticuchería es un proyecto que lo tengo pensado desde hace muchos años y con mucha ilusión de ponerlo en práctica. Se vuelve realidad hace casi 2 años y unos meses. Fue un 28 de julio del 2023 cuando aperturamos Don Facu.”

Newsletter Provecho Pierina Denegri te deleita con los mejores points y recomendaciones culinarias, cada viernes.

Los anticuchos de res son un clásico contundente que el público reconoce por su gran tamaño. Sin duda, una de las versiones más sabrosas que hemos probado. / Pierina Denegri Davies

Ese arranque reciente no ha sido impedimento para que el local ya se defina como “el anticucho de la familia” y apueste por tres pilares: buen producto, buen servicio y un espacio cómodo.

¿De dónde viene el nombre de esta propuesta? Se trata de un negocio familiar cuyo nombre se inspira en el sobrino de Alberto, llamado Facundo. “Cuando mi hermana estaba embarazada, ella tenía antojos de anticuchos todas las semanas. Desde entonces estuvo presente la idea de, algún día, incursionar en este rubro”, explica.

El sabor que engancha

Lo que distingue a Don Facu es la fuerza del sabor y la meticulosidad tras la receta. Para lograr ese anticucho con impacto, Flores cuenta que hicieron diferentes marchas blancas hasta encontrar el justo equilibrio. “Hemos logrado ajustar el sabor preciso. Sabores de ají panca, un poco de comino, revisando el punto de sal perfecto. (...) Esta receta ha calado bastante en los clientes”, cuenta con orgullo el fundador de la anticuchería.

El nuevo local de Don Facu fue pensado para recibir a grupos más amplios que busquen disfrutar anticuchos y otras delicias limeñas. / Pierina Denegri Davies

La oferta se extiende más allá del clásico corazón de res: también incluyen anticucho de pollo y, una opción aún menos común, de chancho. Además, destacan por usar carbón de algarrobo y leña para ese sabor ahumado tan buscado y que abre el apetito. ¿Qué tienen en común todas estas versiones? Que se sirven en porciones generosas, ideales para una buena comida o, si se prefiere, compartir.

Los corazoncitos de pollo son una delicia que agregaron recientemente a su carta. En poco tiempo, se ha vuelto uno de los platos más pedidos. / Pierina Denegri Davies

Más que anticuchos: expansión y propuesta de valor

La popularidad del local creció rápido gracias al boca-boca y a su presencia en redes sociales. Alberto señala que el primer año fue clave para encajar en el paladar del público, y luego vinieron las redes. La demanda que generaron también los llevó a ampliar espacios: el segundo local -ubicado en el mismo distrito- está pensado para familias o grupos más grandes (10, 12 o 15 personas) y mantener el estándar.

“Yo me pongo muchas veces como cliente también, no solo como dueño. Y, a veces, las colas que teníamos de espera eran de 20 minutos o más y yo creo que nadie está acostumbrado a esperar tanto. (...) Entonces dijimos que había que darle un mejor espacio al cliente, que esté cerca también”, admite Flores.

Flores, fundador de Don Facu, nos cuenta que tienen como plan abrir un tercer local, pero en otro distrito. / Pierina Denegri Davies

Y los planes van más allá: este año se encuentran viendo la posibilidad de tener un tercer local en Barranco o Surco, y la idea de llevar su sabor a la playa mediante anticuchos envasados al vacío en temporada de verano.

Sabores para recordar

Durante nuestra visita probamos el Trío Anticuchero (1 palito de corazón de res, 1 de pollo, 1 de chancho, con papas a la parrilla, choclo y cremas). El sabor cumple lo que promete: la intensidad del corazón de res, la suavidad del pollo, y el chancho jugoso que pasa por la parrilla sin perder el carácter. Una gran particularidad es que aprovechan el corte llamado bondiola, con el equilibrio perfecto entre grasa y carne.

El especial de la casa combina anticucho de corazón de res, choncholí, rachi y pancita. Todo se sirve con rodajas de papa a la parrilla, choclo tierno y cremas como rocoto parrillero y ají de la casa. / Pierina Denegri Davies

También disfrutamos los anticuchos de corazón de res (especial de la casa), así como los corazoncitos de pollo anticucheros, que ya se han convertido en uno de los clásicos del local y muestran su apuesta por innovar sin perder tradición. La chicha morada de la casa acompañó con frescura y ayudó a equilibrar el sabor intenso de la parrilla.

El ambiente invita: mesas amplias, porciones generosas de anticuchos, un espacio cálido y familiar. Ideal para disfrutar un almuerzo casual o quizás para celebrar algún logro con los seres queridos. Don Facu, en poco tiempo, se ha vuelto un punto obligatorio en la ruta anticuchera de Lima.

El trío anticuchero incluye 3 opciones de carnes: corazón de res, pollo y bondiola (chancho). Uno de los favoritos de la carta. / Pierina Denegri Davies