Don Facu, la propuesta en Surquillo con uno de los anticuchos más contundentes de Lima

Pierina Denegri Davies

En pleno distrito de Surquillo se encuentra Anticuchería Don Facu, un proyecto que lleva apenas poco más de dos años pero que ya ha logrado posicionarse con fuerza en la escena limeña por su propuesta contundente, familiar y muy sabrosa. Octubre también es el mes de los anticuchos y, a propósito, Provecho visitó su más reciente local.

