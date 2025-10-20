Durante octubre, el turrón de Doña Pepa asume su papel protagónico: endulzar a todos los peruanos. Y lo hace con maestría. Su inconfundible sabor ha trascendido las mesas tradicionales para inspirar nuevas creaciones que lo reimaginan en platos y bebidas. Aquí te contamos algunas de las versiones que podrás probar durante este mes.

Cappuccino de turrón

La cafetería de especialidad, Don Salazar, presentó el primer Cappuccino de Turrón del Perú, una creación exclusiva a base de café de especialidad de la finca Don Salazar, leche vaporizada, turrón, bañado en miel y grajeas. Esta bebida está disponible desde el sábado 18 hasta el 31 de octubre, en todas sus sedes, entra a sus redes sociales para encontrar la más cercana.

Chocoteja de turrón

Infaltables en octubre, las chocotejas se convierten en ese pequeño placer que nunca pasa de moda, especialmente cuando el clima aún invita a disfrutar de un buen chocolate. En ese sentido, Renacer presenta su edición especial “Tradiciones de Octubre”, una colección de seis chocotejas artesanales que rinden homenaje a los sabores más emblemáticos del mes. Entre ellas destaca la versión inspirada en el Turrón de Doña Pepa, elaborada con chocolate peruano de Piura y Cusco, una combinación que celebra la tradición, la calidad del cacao nacional y el arte hecho dulce. Puedes hacer tus pedidos a través de su WhatsApp: +51932245338

Helado de turrón

La gelatería Dalcello se suma a la temporada con una propuesta irresistible: su gelato de Turrón de Doña Pepa. Esta creación artesanal combina una base de infusión de anís estrella y ajonjolí, coronada con trozos del tradicional turrón y miel de frutas, logrando un equilibrio entre dulzura y textura. Los precios van desde S/12 hasta S/62, y puedes disfrutarlo en sus locales de Av. Benavides 1741, Miraflores, y Av. Caminos del Inca 1502, Surco.

Tarta Vasca versión turrón

La fusión era inevitable. En el restaurante español Zerrano, el clásico postre limeño se viste de gala con acento vasco: Tarta Vasca versión Turrón de Doña Pepa, una creación que une tradición peruana y técnica española en un solo bocado. Una propuesta que celebra la historia con sabor y alma.

Cuchareable de Turrón

En Fausta, el turrón no es solo para octubre, sino un clásico disponible durante todo el año. Elaborado sin grasas trans ni colorantes, mantiene viva la tradición con una receta casera que combina ajonjolí, anís, mantequilla y una miel frutada de chancaca hecha con naranja, piña, membrillo y canela. Para esta temporada, presentan una versión cuchareable que reinventa el modo de disfrutar este postre.