El mes de octubre 2025 no solo trae consigo la tradicional festividad religiosa de la procesión del Señor de los Milagros, sino que también da protagonismo a algunos dulces limeños que son considerados como un buen acompañamiento para miles de familias peruanas. En ese sentido, uno de los postres más populares de esta época es, sin duda, el turrón, que en sus diferentes presentaciones ha logrado cautivar el paladar de miles de personas. Sin embargo, recientemente en las redes sociales se ha vuelto viral un video en la que un youtuber comparó dos tipos de turrón: el más costoso y el más económico. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿CÓMO REACCIONÓ UN YOUTUBER AL PROBAR EL TURRÓN MÁS CARO Y BARATO?

A través del canal de YouTube de Vicente Visla, un joven realizó una dinámica al comparar entre dos tipos de turrón, destacando las diferencias entre el más costoso y el más económico, en el marco de las celebraciones por el Señor de los Milagros. El youtuber decidió brindar su opinión basándose en la calidad y el sabor de dos turrones: uno valorizado en S/ 170, adquirido en una tienda de Miraflores, y otro de S/ 20, comprado en un reconocido supermercado peruano.

Tras probarlos, el influencer peruano consideró al turrón más cotizado como aromático, pero poco empalagoso, por lo que, según él, no lo volvería a comprar. En cuanto al económico señaló que le pareció que tuvo un sabor más tradicional, pese a tener un precio accesible, lo que terminó por gustarle. “Es aromático, pero no sabroso. No es algo malo si es que quieres que no te empalague tanto. No lo volvería a pagar. “Me ha gustado bastante. Terminó ganando una vez más, de lejos, el barato. La comida barata en Perú es mejor que la cara, casi siempre”, detalló.

¿QUÉ VÍNCULO TIENE EL TURRÓN DE “DOÑA PEPA” CON EL SEÑOR DE LOS MILAGROS HISTÓRICAMENTE?

Hace más de 300 años aproximadamente, tanto la imagen del Señor de los Milagros como el turrón empezaron a relacionarse debido a un triste suceso vivido por Josefa Marmanillo. Según relatan versiones de la primera historia y la más difundida de manera oral y escrita, todo empezó cuando Josefa empezó perdiendo movilidad en sus brazos a causa de una enfermedad degenerativa, y en el año 1800 decidió viajar de Cañete a Lima para pedirle al Señor de los Milagros por su recuperación.

Al igual que el resto de esclavos, Josefa Marmanillo sufrió la dura vida de pertenecer al pueblo afrodescendiente que era castigado y obligado a cumplir las más duras órdenes por parte de los colonos, pero mientras las situaciones complicadas la perseguían, apareció la misericordia del Cristo Moreno para otorgarle más años de vida.

Tras recorrer dicha procesión junto a la imagen del Señor de los Milagros, y elevar sus plegarias para la sanación de la parálisis en los brazos que sufría, la leyenda cuenta que a cambio de la mejoría encomendada, prometió que inventaría un dulce o postre en su honor, y fue así que luego de aquel emotivo momento lleno de fe, milagrosamente empezaría a sentirse mucho mejor y luciría recuperada.

Finalmente, el Turrón de “Doña Pepa” nació producto de esa ofrenda y bajo la mezcla del almíbar de jugo de frutas, manteca, harina, yema de huevos, entre otros ingredientes, según las versiones que dan cuenta que soñó con la receta o tomó como referencia al dulce español.